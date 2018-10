Em tom de crítica social Aldisio Filgueiras lança novo livro em Manaus

A obra deve ser lançada nesta quinta-feira (4) às 18h20, na Livraria Leitura – no Amazonas Shopping, Zona Sul de Manaus. | Foto: Divulgação





Manaus – O acervo literário amazonense ganha mais uma obra do poeta Aldisio Filgueiras com o livro ‘Cidades do Puro Nada’ que chega somando às histórias de construção das memórias da região por meio de duras críticas poéticas ao sistema social em que hoje vivem os cidadãos no Amazonas.

A obra deve ser lançada nesta quinta-feira (4) às 18h20, na Livraria Leitura – no Amazonas Shopping, Zona Sul de Manaus.

Dialogando sobre a falta de espaço planejado na capital do Amazonas, Aldisio Filgueiras propõe aos leitores de seu novo escrito, o que de acordo com ele, são denúncias sobre as consequências destrutivas de um crescimento populacional descontrolado e varrido para de debaixo do tapete pelos governantes.

Em produção há cerca de 5 anos, o poeta conta que ‘Cidades do Puro Nada’ é uma espécie de continuação ao livro, também lançado por ele, ‘Nova Subúrbios’ onde ele relata a saga de interioranos que migram dos municípios para a capital do Amazonas.

Em seu novo material, o artista traz à tona discussões sobre a deficiência de políticas públicas no estado e as duras consequências sociais causadas pela ocupação desenfreada de espaços públicos e privados em Manaus, como por exemplo, falta de moradia, de saúde, de educação e de empregos.

“O meu livro é uma denúncia sobre o rumo infeliz que o crescimento populacional em Manaus vem tomando. Nós infelizmente estamos acompanhando a descaracterização poética da cidade – oriunda da Belle Époque – por não haver controle dos representantes públicos em relação a expansão territorial descontrolada da nossa região. Os amazonenses estão fugindo daqui e Manaus vem sendo tomada por empresários com preocupações unicamente pessoais e financeiras”, declarou o crítico.

A obra é uma diálogo poético sobre a necessidade de perceber a expansão populacional desenfreada na capital e suas consequências sociais | Foto: Divulgação





Ainda de acordo com Aldisio, sobrevoar a cidade e perceber a descaracterização da região amazônica causada por invasões e formações de grandes favelas foi uma das características mais marcantes desse processo urbano e socialmente destrutivo, e que ajudaram Filgueiras no processo criativo de seus versos.

“As cidades são cercadas por moradias miseráveis, as favelas. Manaus por exemplo, se transformou em um imenso complexo do Alemão, se você sobrevoar a capital vai ver que não existe mais enclave europeu. Nós estamos violentando nossa identidade cultural e assistindo isso acontecer em câmera lenta. É preciso acordar e eu tento fazer isso por meio da arte crítica”, explica o poeta.

O escritor acredita ainda que o momento é de seleção natural e que é preciso fé nas boas intenções para que a vida sobreviva a esse sistema de seleção de classes fomentados ainda mais por um governo irresponsável.

O livro ‘Cidades do Puro Nada’ chega às prateleiras das livrarias e bibliotecas de Manaus deixando clara a maturidade literária, política e poética de Aldisio Filgueiras enquanto pensador e apaixonado pelo Amazonas e desperta nos leitores a consciência e a responsabilidade pessoal na construção de um futuro mais igualitário e politicamente efetivo.

Leia mais:

Escritor amazonense Milton Hatoum ganha Prêmio Juca Pato

Icbeu inaugura biblioteca e museu com 100 obras de arte para visitação