Manaus é apresentada em feira de turismo na Argentina

Manaus - O Projeto “Manaus, o Brasil que você só encontra aqui”, da Prefeitura de Manaus, foi apresentado na Feira Internacional de Turismo FIT América Latina que encerrou nesta terça-feira (2), em Buenos Aires, na Argentina. A feira é um dos eventos mais esperados pelo turismo mundial e reúne instituições privadas e governamentais que visam expandir seus negócios e promover seus destinos.

O projeto “Manaus, o Brasil que você só encontra aqui”, iniciado em 2017, tem por objetivo promover Manaus e seus eventos turísticos em Estados da Região Norte do Brasil e cidades-chave da América Latina. O diretor de Turismo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), João Araújo, participou da feira que iniciou no último dia 29 de setembro.

“A participação na feira internacional FIT América Latina fortalece o trabalho já existente com o turismo internacional, além de abrir novas portas para o turismo manauara, proporcionando inúmeras possibilidades de promoção e novos negócios”, destacou João Araújo.

Berço de atrativos naturais e culturais, Manaus é considerada uma das cidades mais hospitaleiras do Brasil, integra os destinos indutores de desenvolvimento turístico regional do país e é porta de entrada para os demais municípios do estado do Amazonas, como também, para outros segmentos de turismo, como a pesca esportiva e cruzeiros fluviais.

Manaus consolidou-se, ainda, como uma das capitais que tem capacidade de sediar grandes eventos, quando, em 2014, foi sede de jogos da Copa do Mundo da FIFA Brasil, e em 2016, dos jogos das Olimpíadas.

A feira internacional FIT América Latina acontece, anualmente, na cidade de Buenos Aires, Argentina. O evento é uma plataforma que promove a apresentação de novidades e tendências em turismo e lazer. Setores como turismo, alojamentos rurais, hotéis, companhias de transporte, operadores de turismo, organizadores de eventos e entidades culturais apresentam suas amostras a profissionais e ao público em geral.

