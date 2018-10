Prefeitura divulga programação especial no Parque Cidade da Criança

Manaus - Repleta de atividades lúdicas, a Prefeitura de Manaus divulga a programação da “Semana da Criança”, que este ano terá como atração principal o espetáculo “Masha e o Urso”. De 8 a 12 de outubro, o Parque Cidade da Criança, localizado no bairro Aleixo, zona Sul, irá funcionar das 8h às 18h, de segunda a quinta-feira, com espaços temáticos, sessão de fotos com personagens infantis, shows musicais e apresentação teatral de fantoches, sempre a partir das 14h.

“Nesta gestão consolidamos o Parque da Criança como um espaço para o lazer das famílias, sobretudo dos pequenos. A Semana da Criança é sempre uma ótima oportunidade para fazer com que mais pessoas conheçam e aproveitem essa estrutura”, destaca o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Serão 50 horas de funcionamento, durante os cinco dias da Semana da Criança, com programações culturais e de esporte e lazer que prometem envolver toda a família. “Ano passado, foram mais de 30 mil pessoas visitando o parque e, este ano, esperamos superar esse número. Com a cooperação de outras secretarias, trabalhamos para que as famílias possam aproveitar com comodidade e segurança”, destacou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos, responsável pela administração do parque.

Na sexta-feira (12), Dia das Crianças, o parque abrirá a partir das 10h e segue com atividades até às 20h, como visitação na Casa do Tarzan, sessão de fotos com a Lady Bug e Rapunzel, além de pintura facial, campeonato de futsal e aula de judô. A criançada também poderá se divertir na tirolesa, escalada, e com o espetáculo principal com “Masha e o Urso”. O show musical ficará por conta de Isaac Amorim.

“A Prefeitura de Manaus convida as famílias para a programação especial preparada para as crianças. Será uma semana de muitas atrações e brincadeiras. A programação é gratuita, basta comparecer de 8 a 12 de outubro e se divertir”, convidou a coordenadora do Parque da Criança, Socorro Andrade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Parque da Criança seleciona voluntários em alusão à Semana da Criança

Pais e filhos curtem a natureza no Parque do Mindu, em Manaus