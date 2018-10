Boi Manaus 2018 abre seleção para escolha de 3 novos artistas

Boi Manaus é a festa popular de Manaus que acontece sempre no aniversário da cidade, em outubro | Foto: INGRID ANNE

Manaus - O Boi Manaus 2018 abre um processo de seleção para a escolha de três novos artistas que vão se apresentar na tradicional festa de boi-bumbá de Manaus, que este ano acontecerá nos próximos dias 20 e 21. Os candidatos serão avaliados no “esquenta” do Boi Manaus, marcado para os dias 18 e 19, no anfiteatro da Ponta Negra (zona Oeste).

O evento integra a programação da Prefeitura de Manaus do aniversário de 349 anos da cidade. Pelo quarto ano consecutivo, o Boi Manaus, que está em sua 21ª edição, será realizado no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, reunindo mais de 30 nomes do boi-bumbá em dois dias.

Para se candidatar a uma vaga entre as novas atrações, os cantores deverão se inscrever no processo seletivo entregando, a partir de hoje, um portfólio que comprove sua experiência como artista de boi-bumbá. O portfólio deverá ser entregue em horário comercial, das 8h às 17h, no protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), até a próxima segunda-feira (8).

Pelo quarto ano consecutivo, o Boi Manaus, que está em sua 21ª edição, será realizado no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra | Foto: INGRID ANNE

Para participar da disputa, o portfólio do artista deve, obrigatoriamente, comprovar cinco anos de atuação no boi-bumbá. Podem compor o documento: matérias de jornais, sites, portais e revistas, com nome do veículo e data especificados; redes sociais voltadas ao boi-bumbá e redes sociais dos artistas, mostrando shows, com datas, horários e link das postagens especificados. Além disso, cartas de indicação assinadas pelos presidentes dos movimentos e pelos presidentes oficiais dos bois-bumbás, de Manaus e de Parintins, terão peso dois no processo de seleção.

A proposta foi uma decisão conjunta entre a Manauscult e a Comissão de Artistas do Boi Manaus, com o objetivo de renovar o elenco de artistas e dar oportunidade aos novos talentos que queiram se apresentar na festa que tradicionalmente comemora o aniversário da cidade. Outra decisão feita em comum acordo é a de que os três artistas que saíram da programação por conta da pontuação obtida no ano passado – grupos Kuarup, Kamayurá e Tony Medeiros – não precisarão comprovar portfólio, pois estarão automaticamente inscritos.

Comissão

Uma comissão formada por três pessoas ficará responsável por avaliar os portfólios e selecionará até dez nomes que irão se apresentar no “Esquenta” do Boi Manaus 2018, conforme a pontuação obtida. Dois membros dessa comissão sairão da Comissão dos Artistas do Boi Manaus, atualmente composta por Leonardo Castelo, Prince do Boi e Robson Junior. O terceiro nome será um representante da Manauscult.

O “Esquenta” do Boi Manaus 2018 acontecerá no palco do Anfiteatro da Ponta Negra, nos próximos dias 18 e 19, das 18h às 23h | Foto: INGRID ANNE

Esquenta

O “Esquenta” do Boi Manaus 2018 acontecerá no palco do Anfiteatro da Ponta Negra, nos próximos dias 18 e 19, das 18h às 23h. Os dez artistas selecionados a partir da pontuação obtida mediante portfólio terão, individualmente, 20 minutos para se apresentarem e serem avaliados por um júri composto por quatro membros. Esse júri selecionará os três novos cantores que se apresentarão nos trios do Boi Manaus.

Em 2017, pela primeira vez, os artistas que se apresentaram no Boi Manaus foram avaliados por uma comissão que julgou os critérios performance, indumentária e qualidade musical. Pelo regulamento, os últimos três artistas com menor pontuação no evento do ano passado saíram da programação, e poderão concorrer com os demais inscritos às três vagas abertas este ano. O objetivo é garantir a qualidade das apresentações.

Em ambos os casos, tanto para seleção dos artistas que se apresentarão nos dias 20 e 21, quanto para a avaliação de quem deixará de se apresentar no ano que vem, serão avaliados critérios como performance, repertório, indumentária e técnica vocal.

Leia mais:

Boi Garantido lança o tema para o Festival de 2019 em Parintins

Manaus é apresentada em feira de turismo na Argentina