Grupo Jurubebas apresenta repertório de peças em Manaus

Manaus – Prestes a completar 2 anos de fundação, o Grupo Jurubebas de Teatro entra em temporada no Teatro da Instalação apresentando todo o seu repertório, com peças para todas as idades. Em 2018, o grupo estreou três espetáculos na cidade e se prepara para encerrar o ano com mais uma produção.

Criado a partir do desejo de compartilhar vivências e experimentar o fazer teatral, o Jurubebas se apresenta como parte da nova geração do teatro local, integrando o circuito cultural da capital durante todo o ano.

Toda essa possibilidade de circulação de suas obras, entretanto, não significa facilidade de manutenção dos seus trabalhos, é de forma independente que o grupo realizará mais uma apresentação dos espetáculos “Menino TK” (infantil), “Quarto Azul” (Juvenil) e “A Morte do Cisne” (adulto), dias 27 de outubro, 01 e 10 de novembro, respectivamente, a preços populares.

“Resistir é parte inseparável de nossa maneira de existir. O teatro possibilita a gente enxergar beleza onde não se vê, nos provoca e desperta emoções, sensações, mas também nos leva a pensar em outras possibilidades. Cada um de nós faz teatro por amor à profissão, por vivermos dela, e ao que tudo ela nos faz embarcar”, afirma Felipe Jatobá, diretor do grupo.

Repertório

Com integrantes oriundos das cidades de Atalaia do Norte, Itacoatiara, Manaus e Maués, a diversidade presente nos trabalhos desenvolvidos por eles podem ser conferidos em peças como “Menino TK”, adaptação contemporânea da história infantil de um pássaro que nasce sem asas, e “A Morte do Cisne”, adaptado do balé clássico para técnicas circenses e que conta a história de um pássaro em seu leito de morte, levantando, assim, em duas produções temas ainda pouco discutidos: a inclusão de pessoas com deficiência e o suicídio.

Já “Quarto Azul”, primeiro espetáculo juvenil do grupo, aborda questões simples de respostas complexas quando os assuntos são os relacionamentos amorosos da modernidade.

Atualmente compõe o elenco dos espetáculos “Menino TK” os atores Herberth Virgínio, Caio Muniz, João Gouveia e Helder J.; já no espetáculo “A Morte do Cisne”, André Angeli protagoniza a encenação; e “Quarto Azul” tem no elenco Marcos Santini e Felipe Jatobá.

Negra Café

A próxima estreia do grupo ocorrerá em dezembro com direção de Felipe Maya Jatobá e Andreza Costa. O espetáculo “Negra Café” propõe fazer um paralelo histórico da temática racial e as estruturas da sociedade contemporânea a respeito do tema. Trata-se de uma obra sobre a mulher negra amazônida em seu lugar de fala e resistência, com sua equipe técnica majoritariamente negra, buscará através de nuances de drama e humor, desconstruir estereótipos designados às mulheres.

Para 2019

“E Nós que Amávamos Tanto a Revolução”, indicado ao prêmio APCA de Melhor Dramaturgia, do paulista Ewerton Frederico, será montado pela primeira vez na região norte do país, com direção de Tércio Silva. Em fase de pré-produção, a peça se passa em 1968, após o Ato Institucional Nº 5, quando dois amigos se encontram em lados opostos no regime militar. A previsão de estreia é para o primeiro trimestre de 2019, quando o grupo dará início ao novo ciclo de produção, promovendo intercâmbio artístico e a popularização das artes cênicas na cidade de Manaus.

Serviço

O QUÊ: Temporada dos espetáculos “Menino TK”, “Quarto Azul” e “A Morte do Cisne”

ONDE: Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, s/n -Centro

QUANDO: 27 de outubro, 01 e 10 de novembro

QUANTO: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia entrada)

*Com informações da assessoria

