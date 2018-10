Abrigo Moacyr Alves divulga programação do Projeto Música para Alma

Manaus - De uma maneira lúdica e divertida, o Projeto Música para Alma do Abrigo Moacyr Alves fará uma programação diferenciada, nesse mês de outubro, em instituições de Manaus.

Nessa semana, o projeto realizará a apresentação no Clube Municipal, dia 4 de outubro, a partir das 14h.

Já na próxima semana, o grupo estará presente no dia 9 de outubro, no Parque Cidade da Criança, às 9h; no dia 11 de outubro, nas escolas públicas do município do Rio Preto da Eva e no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, às 10h, no Instituto da Criança do Amazonas (ICAM) e às 16h no Hospital Infantil Joãozinho, na Zona Leste de Manaus.

O repertório contará com canções da Música Popular Brasileira, dentre elas: “Como é grande o meu amor por você” do cantor Roberto Carlos; “E eu gostava tanto de você” de Tim Maia, “Noites Traiçoeiras”, que virou sucesso cantada pelo Padre Marcelo Rossi, dentre outras.

A orquestra existe desde o início deste ano com o apoio do Projeto Itaú Social, que destinou a verba para a compra dos equipamentos.

Atualmente, a orquestra conta com a participação de 80 alunos, dentre eles crianças e adolescentes do Abrigo Moacyr Alves.

Aulas

As aulas da Orquestra Musical/Fanfarra acontecem no Abrigo Moacyr Alves, às segundas, quartas e sextas, nos seguintes horários: pela manhã: das 10h às 11h30 – clarinetes, pela tarde: das 13h às 14h30 - flauta transversal, das 15h às 16h – saxofone, das 16h às 17h - trompete, trombone, tuba e sousafone e das 18h às 21h - ensaios técnicos da Orquestra do Abrigo Moacyr Alves.

