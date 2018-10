Shopping em Manaus terá espaço temático para animais de estimação

Manaus - Para comemorar o Dia das Crianças, o Amazonas Shopping preparou uma série de programações para os pequenos e também para seus pets. A partir desta sexta-feira (05) até o dia 28 de outubro, irá funcionar no centro de compras a atração “Melhor Amigo - Turma da Mônica”. No espaço, os animais de estimação poderão divertir-se em um circuito de atividades. O evento é gratuito e estará instalado na Praça Central, funcionando das 10h às 22h.

O projeto é mais uma realização da ‘Mauricio de Sousa Ao Vivo’. Uma das atrações do espaço é a piscina de bolinhas para cães de pequeno e grande porte. No labirinto, o pet poderá mostrar toda sua destreza para achar o caminho da saída e, se precisar de ajuda, profissionais estarão por perto. Para os cães mais aventureiros e com muita energia para gastar, o ‘agility’ é o espaço ideal, com escorregadores e obstáculos em formato de rodas.

De 17 a 21 de outubro, uma surpresa está sendo preparada. Crianças, adultos e também os pets poderão ver de perto e tirar fotos com os personagens mais famosos do país, Mônica e Cebolinha. O Meet & Greet acontece das 17h às 20h.

Durante o mês de outubro, o Amazonas Shopping também vai realizar oficina de confecção de bandanas para os pets. De sexta-feira a domingo, no horário de funcionamento do shopping vai ser possível fazer caricaturas dos bichinhos com seus donos. Outra atração será o evento adoção, que irá acontecer todos os fins de semana do mês.

