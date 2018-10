A resistência pela atuação e pela memória dos cinemas de arte no AM

Casarão de Idéias | Foto: Marcely Gomes





Manaus – Firme em um movimento de resistência pela sobrevivência do cinema underground, o diretor e produtor João Fernandes, comemora em outubro 1 mês da criação do espaço de artes integradas ‘Casarão de Ideias’. O local intitulado primeiramente como ‘Cine Casarão’ funcionava em outro endereço ainda no Centro da cidade, mas agora abre as portas do novo prédio para aliar o fomento do cinema estrangeiro na capital do Amazonas com a possibilidade de outras facetas de artes, como dança, música, teatro e até espiritualidade.

O casarão fica localizado na Rua Barroso, nº 279, no Centro – na Zona Centro-Sul de Manaus. Divido em três andares, a entrada no espaço é uma imersão à memória da Belle Époque ainda registrada na arquitetura do local. Na fachada, o cartaz de um filme estrangeiro chama atenção de quem passa e percebe no local um dos poucos cine clubes sobreviventes na região.

O espaço tem o objetivo de resgatar entre os cinéfilos, o respeito e o desejo de consumo por materiais audiovisuais que fogem das plataformas digitais comerciais e resgatam a importância do consumo de produções fílmicas estrangeiras. Funcionando de terça-feira ao domingo, de 9h às 22h, o público pode contemplar no Casarão de Ideais, sessões de filmes que custam de R$5 a R$10.

De acordo com o diretor do local, João Fernandes, o nascimento do casarão em sua nova versão é o resultado de um investimento cultural que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 7 anos. O primeiro ‘Cine Casarão’ como era conhecido, ficou por 7 anos alimentando o cenário do cinema alternativo em Manaus em um outro endereço. Ele conta que a decisão de repaginar a iniciativa em um novo prédio acompanha a vontade de eternizar movimentos artísticos culturais na capital.

“No início foi um tiro no escuro porque estávamos apostando em muita coisa sem saber qual seria o retorno do público mas a resposta da cidade vem sendo cada vez mais positiva por meio de sessões lotadas. Atualmente estamos dando prioridades para filmes nacionais e estrangeiros da América Latina. Quando um americano chega até aqui e assiste uma produção latina que jamais assistiria em outro local, eu tenho a certeza de que estou no caminho certo da conscientização sobre ‘pensar fora da caixinha’ em relação ao cinema”, explica João.

O cine clube ‘Casarão de Ideias’ segue resistindo pela sobrevivência do cinema underground em Manaus mas oferece também outras propostas artísticas que chamam atenção pelo intercâmbio de conhecimento e comportamentos. Oficinas com prática de yoga, meditação, aulas de violino, de dança do ventre e contemporânea, são algumas das atividades que o espaço cultural também promove ao público.

A estrutura do cine clube conta ainda com uma biblioteca de acesso gratuito para estudos sobre cinema e fotografia, além de bazar, exposições de arte e um bar terraço.

Memórias



Fiel às causas artísticas em Manaus, o historiador e escritor dramaturgo – Jorge Bandeira – é outro nome de peso que se destaca quando o assunto é a resistência pelos clubes de cinemas artísticos na região. O artista foi responsável pela atuação de um dos mais tradicionais cine clubes da cidade ainda na década de 80, era o cinema de arte ‘Umberto Mauro’.

Localizado na Avenida 7 de Setembro, no Centro da capital, ‘Umberto Mauro’ funcionou do início da década de 80 até os primeiros anos da década de 90. No local, o incentivo à expansão do cinema underground era feito por meio da exibição de filmes orientais, estrangeiros, mostras expressionistas, cinema marginal, de neo realismo italiano, filmes noir e surrealismo.

“Infelizmente a gente vem assistindo a morte lenta do cine clubismo por falta de fomento a cultura na região. Pela falta de políticas públicas que fomentem educação artística desde criança, nós acompanhamos agora um movimento de pessoas que preferem Netflix aos filmes pensados com conceito artístico. A arte é uma ferramenta de crítica social e sem isso a gente não consegue viver, acaba ficando a margem da banalidade, da falta de amor. O cineclubismo é um alimento a consciência crítica, ele tem um papel que vai bem mais além do lúdico”, explica Jorge.

Atuando à frente do clube por 7 anos, Jorge Bandeira se despediu da direção do projeto para dar andamento a outros segmentos em sua vida. Em 2018, ainda apaixonado pela arte conceitual, o escritor gerencia agora o ‘Alienígena’ um sebo que concentra em seu arquivo milhares de obras em livros, discos de vinil, CD’S, revistas em quadrinhos, quadros, desenhos assinados por grandes cartunistas, além de bonecos alienígenas.

O espaço ‘Alienígena’ fica aberto de segunda a sábado, de meio dia às 18h, na rua Lima Bacuri, Centro de Manaus.

