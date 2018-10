Beijo gay em Malhação movimenta as redes sociais nesta quarta

No final da tarde desta quarta-feira (3), a Rede Globo ousou novamente e expôs com delicadeza e naturalidade o primeiro beijo gay na novela teen Malhação, no horário das 17h.

Como era de se esperar, a internet foi à loucura e nas postagens há comentários homofóbicos, no entanto, o que sobressaiu foi o talento e profissionalismo dos jovens atores e da produção como um todo, de acordo com os comentários dos internautas.

A cena

O "crush" de Michael (Pedro Vinícius), que é o Santiago (Giovanni Dopico), após receber um prêmio no campeonato de futebol do Sapiência, homenageou o amigo na frente de todos os colegas, com a seguinte declaração:

"Queria dedicar esse título a um torcedor especial que vibrou e sofreu mais do que qualquer um com esse time. Michael, você faz parte disso". Após a declaração, os dois ficaram a sós em um canto da escola, não contiveram a emoção e se beijaram. A cena foi ao ar no final do capítulo de hoje.

Michael (Pedro Vinícius) e Santiago (Giovanni Dopico) em cena | Foto: Reprodução / Twitter

Nas redes sociais

O beijo foi bastante celebrado nas redes sociais:

"Globo, eu tô muito fora de mim. Que coisa linda esses dois", disse um jovem no Twitter.

"Perfeito demais!!!!!Amor é sempre amor", disse uma outra fã na novelinha teen.

"Eu vivi para ver essa cena", escreveu um internauta também no Twitter.

"Que avanço incrível, mesmo que isso não represente nada pra muita gente", analisou.