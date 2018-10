Neguinho da Beija-Flor lança samba enredo da ‘A Grande Família’

A festa acontece no sábado (6) a partir das 16h na Toca do Murilo Rayol, localizada na Av. Coronel Teixeira – n° 9299 – na Ponta Negra | Foto: Divulgação





Manaus – Neste final de semana a capital do Amazonas vira também sinônimo de samba e resistência cultural com o lançamento do samba enredo ‘Eu só quero é ser Feliz’, com super show do cantor Neguinho da Beija Flor e Bateria Puro Sentimento da Escola de Samba ‘A Grande Família’. A festa acontece no sábado (6) a partir das 16h na Toca do Murilo Rayol, localizada na Av. Coronel Teixeira – n° 9299 – na Ponta Negra.

A programação faz parte da realização da 2ª Edição do Sunset que acontece no local com o objetivo de unir música às belezas naturais da região e que nesta edição comemora a escolha do samba-enredo que representa a ‘A Grande Família’ no Carnaval de 2019.

Além do sambista carioca, também participam da roda de samba as rainhas de bateria da escola presente, além das musas, passistas, Rei Momo, casal de mestre-sala e porta-bandeira e integrantes da Ala Show da ‘A Grande Família’.

“A banda Pagodão da ZL e o grupo Samba de Quintal também são presenças confirmadas para animar o público que deve transformar o evento em uma verdadeira avenida do samba de raiz. Nos intervalos é o Dj Emílio quem toma conta da pista com muita música eletrônica”, destacou a produção da roda de samba.



O ingresso é a camisa oficial do enredo e custa R$ 50. As pessoas que já possuem a camisa, pagam apenas R$ 20 na entrada do evento. Pensando no conforto e comodidade do público, mesas para quatro pessoas estarão sendo vendidas por apenas R$ 50.

Compras e reservas podem ser feitas pelo telefone 99446-4599, ou diretamente nos postos de venda: Quadra da ‘A Grande Família’, Rua Careiro, São José I - Centro de Estética Maiara's Belle, Rua Teodolina Cordeiro (Antiga Rua E), nº 53, Conj. Eldorado.

Sobre o Enredo

Com o tema ‘Eu só quero é ser Feliz’, A Grande Família faz uma homenagem ao empresário Murilo Rayol, figura marcante no carnaval carioca com mais de 20 anos de história entre as principais escolas de samba do Rio de Janeiro e que fizeram história na Marquês de Sapucaí.

Em Manaus, ele foi o responsável pela construção do primeiro prédio na área da Ponta Negra e de diversos outros empreendimentos da capital amazonense. Conhecido nos roteiros turísticos e sociais da cidade, Murilo Rayol é reconhecido pela alegria e grandes festas que promove em sua casa, que tem como vista o majestoso Rio Negro, tornando a “Toca do Murilo” um dos lugares badalados pela sociedade manauara.





