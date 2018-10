Tem coragem? Palhaço sombrio será apresentado no Teatro da Instalação

Manaus - O freak-show Animo Festas, do grupo La Cascata Cia. Cômica, será apresentado na quinta-feira (4), a partir das 19h, no Teatro da Instalação, situado na rua Frei José dos Inocentes, S/N, no Centro de Manaus. O espetáculo é gratuito e destinado para maiores de 18 anos de idade. A programação faz parte das atividades do projeto Palco Giratório do Sesc Amazonas.

No dito ‘show de aberrações’, o universo do palhaço é personificado na sombria figura de Klaus, que narra suas memórias no “submundo” de festas infantis. O palhaço sobrevive de performances em festas infantis e narra suas memórias adquiridas nesse universo.

O espetáculo ao som de rock, música francesa e trilhas infantis da década de 1980 promete provocar reflexão no público sobre questões como o valor do trabalho artístico, a felicidade e a sobrevivência. O paulistano Marcio Douglas, criador da La Cascata Cia. Cômica, encarna o anti-herói da palhaçaria.

Ficha técnica: O espetáculo conta criação, direção e atuação de Marcio Douglas, iluminação e operação de luz de Renato Jr, operação de som de Adriano Laureano, sonoplastia de Jessica Zelma e de Marcio Douglas, que também deu vida ao figurino e a cenografia do Animo Festas.

La Cascata Cia. Cômica

A La Cascata Cia. Cômica é um grupo de São José dos Campos (SP), que tem como foco de pesquisa de trabalho a linguagem cômica e o aprofundamento na máscara do palhaço. A companhia foi criada em 2005 com o foco na linguagem do palhaço. O grupo criou a Universidade de Palhaçaria Intensiva (UPI) e atua em hospitais de São José dos Campos, além da Academia de Palhaços, espaço de treinamento semanal dessa arte. Neste ano estreia o espetáculo “Precisa-se de um Mané”.

Serviço

O quê: Espetáculo Animo Festas

Quando: Quinta-feira (4)

Onde: Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, S/N, Centro

Horário: Às 19h

Quanto: Gratuito

Classificação: Para maiores de 18 anos

Informações: 3649-3750

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Grupo Jurubebas apresenta repertório de peças em Manaus

Boi Manaus 2018 abre seleção para escolha de 3 novos artistas