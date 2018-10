Representantes nortistas do Mister Brasil serão coroados em Manaus

Os representantes foram escolhidos em seus estados através de enquete e votação pela internet, ao todo mais de 20 rapazes concorreram ao título de homem mais bonito dos estados de Acre e Roraima | Foto: Divulgação





Manaus - A coordenação estadual do concurso Miss e Mister Brasil dos estados do Acre e Roraima escolheu a capital amazonense para coroar seus representantes no concurso nacional que acontece no próximo dia 10 de dezembro no estado de São Paulo. A cerimônia de coroação e entrega das faixas está marcada para as 22h desta sexta-feira (5), no V8 Bar, localizado na A. Ephigênio Salles – n° 1235, bairro Aleixo.

Os representantes foram escolhidos em seus estados através de enquete e votação pela internet, ao todo mais de 20 rapazes concorreram ao título de homem mais bonito dos estados de Acre e Roraima.

Para o coordenador do concurso na região norte, Eglison Gomez, a disputa pela internet foi bastante acirrada mas escolhemos através da nossa mesa julgadora o mais preparado para representar os estados que compõe a região norte.

“Nossa escolha foi minuciosa e contamos com uma mesa julgadora formada por profissionais de beleza, moda e fotógrafos especializados em diversas áreas”, comenta Eglison Gomez.

A etapa do certame que vai escolher o representante do estado do Amazonas, acontece no próximo dia 2 de novembro | Foto: Divulgação





Representando Roraima

Nosso representante do estado de Roraima, é natural de Boa Vista, capital da região. Seu nome é John Eyck, 21 anos, acadêmico do curso de arquitetura e urbanismo e também é bailarino. Seu hobby é dançar e se aventurar pelo seu Estado, curtindo suas potencialidades turísticas e sociais.

Já o representante do estado do Acre é motorista de aplicativo e fotógrafo, Sulliver Conde, 26, e se prepara a todo vapor para o concurso nacional do dia de 10 dezembro no estado de São Paulo. Seu hobby nas horas vagas é fazer fotos, além de sair para conversar com os amigos.

Representando o Amazonas

A etapa do certame que vai escolher o representante do estado do Amazonas, acontece no próximo dia 2 de novembro no hotel Canto dos Pássaros, localizado na BR 174, km 121 na estrada do município de Presidente Figueiredo e as inscrições ainda estão abertas até o dia 13 de outubro por meio das redes sociais no endereço @missemisteramazonas.





