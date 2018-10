Colóquio Literário revela as transformações da leitura na educação

Promover a relação do escritor e o leitor foi a iniciativa do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora nos dias 02 e 03 de outubro | Foto: Divulgação





Manaus- Despertar emoções e escrever para emocionar, o VI Colóquio Literário foi um ato de educação. A literatura ainda resiste e a leitura pode ter um papel transformador na formação escolar. Promover a relação do escritor e o leitor foi a iniciativa do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora nos dias 02 e 03 de outubro, aos alunos do 6º ano até os finalistas do 3º ano.

Entre lições e conselhos, encontrar na leitura a melhor ferramenta para a escrita é a principal chave para ter um diferencial no futuro. “Precisamos descobrir que tipo de leitura a gente mais gosta e nem sempre nossas escolhas são com base nas nossas preferencias”, explicou a aluna Letícia Silva.

Assim como na vida da escritora Flávia Frota que teve a escola como principal incentivo e como forma de gratidão transformou emoções de uma formação pessoal e profissional em textos e crônicas que exaltam a importância da escola.



“Parte da minha história foi por incentivo do colégio Auxiliadora, minha formação se dá ao tratamento que todos me deram, sou muito grata pelo incentivos a literatura que tive nos tempos de escola”, explicou a escritora.

“Primeira Impressão”, título de seu primeiro livro, relata situações que tiveram o CNSA como pano de fundo. “Quando uma crônica minha foi publicada pela primeira vez em um jornal impresso tive o mesmo sentimento de quando tive uma redação publicada no jornal ‘Geração Auxiliadora’”, lembrou. ,

O encerramento do Colóquio foi com a apresentação dos alunos do terceiro ano com a música “Quero Ser Feliz Também” da banda Natiruts.





