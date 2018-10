Exposição 'Dragões Mágicos' é atração em shopping da capital

Para compor as peças que fazem parte da exposição, são usados materiais de ponta | Foto: Divulgação





Manaus - A “Exposição Internacional Os Dragões Mágicos do Reino Encantado do ViaNorte” continua em cartaz no shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, Zona Norte da cidade.

A mostra gratuita vem atraindo o público amazonense com réplicas dos animais, alguns com até seis metros de altura e nove de comprimento que movimentam as asas, caudas, além de soltar fumaça pela boca e emitir sons.

A mostra gratuita vem atraindo o público amazonense com réplicas dos animais, alguns com até seis metros de altura e nove de comprimento | Foto: Divulgação





O evento tem um caráter social com entrada franca e aberta a visita de grupos de estudantes e instituições beneficentes e fica em Manaus até o próximo dia 14. O destaque é o Grande Dragão Verde. Ele tem duas cabeças e chega a medir seis metros de altura e nove de comprimento, enquanto o menor, intitulado Dragão das Presas, possui dois metros de altura e 1,70m de comprimento.

A entrada é franca | Foto: Divulgação





Para compor as peças que fazem parte da exposição, são usados materiais de ponta, como estruturas de aço reforçado para o esqueleto, espuma de alta densidade para o preenchimento do corpo e borracha de silicone para o revestimento. Diversas ligações elétricas e eletrônicas são responsáveis pela animação das figuras. Com três anos de apresentação, a mostra ‘Dragões’ já passou por mais de 30 cidades brasileiras.

Diversas ligações elétricas e eletrônicas são responsáveis pela animação das figuras | Foto: Divulgação





Os horários de visitação são de 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 22h, aos domingos e feriados. A entrada é franca.





Leia mais:

Manaus recebe o 1° Festival de Flores de Holambra

Feira da FAS abre inscrições para expositores em Manaus