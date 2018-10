Anitta vira desenho animado em ‘O Clube da Anittinha’

Manaus - No ar pelos canais infantis Gloob e Gloobinho, o desenho animado “Clube da Anittinha” é mais uma investida da cantora Anitta que dessa vez focou no público infantil. A série de desenhos, que foca temas como meio-ambiente, amizade e o respeito às diferenças, também é repleta de música e já tem sua segunda temporada confirmada para 2019.



Cada episódio do desenho apresenta uma composição inédita, interpretada pela cantora, que ainda dubla a voz da personagem principal. Todas as canções do desenho estarão disponíveis no Spotify, após a exibição dos episódios.

Os episódios vão ao ar, diariamente, até o dia 11 de outubro, no Gloob, às 17h30 e, no Gloobinho, às 18h30 | Foto: Divulgação

Na trama, Anittinha estará sempre acompanhada do seu trailer chamado Poderosa, que se transforma em trio elétrico cada vez que é acionado com o comando “Prepara, Poderosa!”. A personagem também aparece cercada por seus cinco cachorros, seus amigos (Marshmelle, Gatrick, Juju Coral e Estreller) e sua família (a mãe, Rositcha, o pai, Mauro Mar, e o irmão, Renuvem).



A animação também estará disponível no Gloob Play e no Gloobinho Play, e, também, no Youtube, no canal "Clube da Anittinha".

A animação é produzida pela Birdo Studio, assim como os roteiros, que tiveram a colaboração de profissionais como Janaína Tokitaka e Victor Sarro. O Gloob e o Gloobinho já confirmaram uma nova temporada para 2019.





