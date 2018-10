Vilão dos quadrinhos do Homem-Aranha, ‘Venom’ estreia nos cinemas

O jornalista é suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável | Foto: Divulgação





Manaus – Produzido pelo icônico estúdio da Sony Pictures, o mundo da Marvel chega mais uma vez aos cinemas para mexer com a imaginação dos fãs do universo Homem-Aranha. A produção “Venom” é um dos filmes mais esperados do ano e chega no topo das estreias da semana na Agenda de Cinema do Em Tempo.





Venom

Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável





Eddie Brock (Tom Hardy) é um jornalista investigativo, que tem um quadro próprio em uma emissora local. Um dia, ele é escalado para entrevistar Carlton Drake (Riz Ahmed), o criador da Fundação Vida, que tem investido bastante em missões espaciais de forma a encontrar possíveis usos medicinais para a humanidade.

O jornalista é suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável

Confira a programação:

Shopping Manaus Plaza, Cinépolis – 17h45; 18h30; 19h30; 20h15; 21h; 22h;

Shopping Milleniun, Cinépolis – 17h45; 18h30 19h30; 20h15; 21h; 22h;

Manauara Shopping, Playarte – 17h40; 18h20; 19h40; 20h50; 21h30;

Studio 5, Cinemark – 18h20; 19h05; 21h; 21h45; 22h20;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 18h; 18h30; 19h; 20h; 21h;

UCI Sumaúma Park Shopping – 19h50; 19h45; 20h10; 21h45; 22h30;

Shopping Grande Circular, Centerplex – 18h30; 19h; 20h30; 21h; 21h30;

Shopping ViaNorte, Multiplex – 19h15; 19h30; 20h; 21h; 21h30;

Pé Pequeno

Um yeti, criatura conhecida como o "Abominável Homem das Neves"

Um yeti, criatura conhecida como o "Abominável Homem das Neves", está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem. Mas ele não desisti tão facilmente de provar sua tese.

Shopping Ponta Negra, Cinépolis –18h50; 19h50;

Shopping Manaus Plazza, Cinépolis – 13h45; 15h45; 18h; 20h15;

Shopping Milleniun, Cinépolis – 19h; 20h;

Manauara Shopping, Playarte –18h40; 19h20; 20h; 21h;

Studio 5, Cinemark – 18h40; 21h;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 19h15;

UCI Sumaúma Park Shopping – 19h20; 21h50;

Shopping Grande Circular, Centerplex – 18h50; 21h;

Shopping ViaNorte, Multiplex – 19h; 21h;

O que de verdade importa

Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase de sua vida, agora em um novo país, podendo recomeçar do zero





Alec Bailey é um engenheiro frustrado que vive em Londres e trabalha consertando eletrodomésticos, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável: pagar todas as dívidas e despesas de Alec desde que ele se mude para Nova Escócia, no Canadá, por uma ano. Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase de sua vida, agora em um novo país, podendo recomeçar do zero.





Shopping Ponta Negra, Cinépolis –20h40;

Shopping Manaus Plaza, Cinépolis – 20h30;

Shopping Milleniun, Cinépolis – 19h15; 21h45;

Manauara Shopping, Playarte –21h30;

Studio 5, Cinemark – 18h40; 21h;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 18h50;

UCI Sumaúma Park Shopping – 20h50;

Shopping Grande Circular, Centerplex – 19h10; 21h30;

Shopping ViaNorte, Multiplex – 19h; 21h15;





