‘Valeimezona’ edição Halloween dá início ao Dia das Bruxas em Manaus

Manaus – A partir deste final de semana a capital do Amazonas já deve começar a sentir o clima de Halloween tomando conta da cidade. Nesta sexta-feira (5) a festa “Valeimezona” sai na frente com a realização da 1ª festa de Dia das Bruxas em Manaus, a edição ‘Halloween da Valeimezona’ acontece a partir das 23h, no Largo 443 – localizado na rua 10 de Julho, no Centro.

O ingresso do evento custa R$ 20 a noite toda na bilheteria do clube e o preço de R$10 é garantido para o público que chegar ao local usando fantasias ou trajando roupas pretas.

De acordo com o produtor da festa, que já vem se consolidando como selo do cenário pop em Manaus – Rodrigo Bapho – a noite promete ser um mergulho no universo das bruxas mas sem perder a essência da diversidade.

Rodrigo conta que esteve de férias no estado de São Paulo durante as últimas semanas e que a ‘Halloween da Valeimezona’ é resultado de um minucioso trabalho de pesquisa feita pelo produtor, dj e empresário.

“Eu estive por vinte dias de férias em SP e a oportunidade foi um ótimo momento que eu usei para estudar novas propostas de entretenimento para o público manauara. Além de sermos a primeira festa de Halloween da cidade, a estrutura do evento é praticamente toda exclusiva. Trouxe muita de coisa de SP porque o público pop daqui precisa e tem o direito de acompanhar as novidades nacionais do cenário pop musical”, explicou Rodrigo Bapho ao Em Tempo.

Ainda segundo o realizador da iniciativa, a montagem da festa conta com luminárias, abóboras em diferentes formatos, insetos assustadores, teias de aranhas feitas com luz de lead, e o já conhecido unicórnio – marca do evento – em versão zumbi. A pista de dança deve ficar colorida em preto, laranja e branco, que são as cores que dão vida ao Halloween.

Na direção musical da festa os Dj’s Rodrigo Bapho, Omã Freire, Msr Caio, Rihanna Ivan e Yago Gloss ficam responsáveis por esquentar a dance floor até as 5h. Conhecidos por dominar o cenário musical pop, eles prometem representar o cenário com o melhor do repertório das divas nacionais e internacionais.





