Projeto ‘Arte Hip Hop’ abre inscrições para concurso em Manaus

Manaus - Visando oportunizar, promover e difundir trabalhos de criação autoral da música, o projeto Arte Hip Hop, contemplado no edital Conexões Culturais 2017 da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), entra em ação com a abertura de inscrições para o Concurso de Rap Individual. O projeto será realizado no dia 15 de novembro, às 18h, em local a definir pela organização do evento.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 31 de outubro deste ano, pelo blog www.artesunidadetubarao.blogspot.com.br. Para participar, o proponente deverá apresentar musical autoral, de tema livre, que esteja inserida no cenário do hip hop.

No ato da inscrição, o candidato deverá assinar o Termo de Autorização de Uso de Imagem, Voz e Composição Musical. As gravações integrarão uma coletânea de vídeos que será divulgada pela organização.

O coordenador geral do projeto Arte Hip Hop, Marcos da Silva, destacou a realização da 2ª edição do evento, que busca, além de exaltar a cultura Hip Hop de Manaus, dar vez a novos talentos do cenário artístico.

“Buscamos com esse projeto dar chance a novos talentos do Hip Hop. Priorizamos a identidade cultural, os elementos artísticos, tudo que envolve a Cultura Hip Hop de Manaus. Para muitos, a música é um espelho da própria realidade de seus criadores”, ressaltou Marcos.

*Com informações da assessoria

