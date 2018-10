Manaus celebra 349 anos com novo museu e muito boi-bumbá

Manaus - O encontro da cidade de Manaus com sua identidade marca as comemorações dos 349 anos da capital amazonense, com a inauguração do Museu da Cidade, no Paço da Liberdade, localizado no Centro Histórico. A tradição do boi-bumbá também integra a programação, com a realização da 21ª edição do Boi Manaus, festa que acontece pelo quarto ano consecutivo no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste.

Além disso, a exposição das obras, que fazem parte da Pedra Fundamental da Pinacoteca Municipal, inaugura um novo momento no Les Artistes Café Teatro, na avenida Sete de Setembro.

Uma conquista histórica para o município de Manaus, o primeiro museu de identidade da cidade abre as portas à população no dia 24 de outubro, dia em que se comemora o Aniversário da Cidade. Com curadoria de Marcello Dantas, um dos maiores nomes do segmento mundial, o Museu da Cidade de Manaus (Muma) traz recursos tecnológicos e interativos para contar a história de Manaus, sua formação e sua gente.

“São 349 anos de história ocidental e mais de 10 mil anos de história indígena. O Museu da Cidade consolida Manaus como cidade histórica, fortalece o turismo e, mais que isso, promove o verdadeiro resgate da nossa identidade. É um marco histórico e um presente para o povo manauara”, destaca o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Realidade virtual, interação, por meio de tablets e de celular, além da presença do elemento água no salão principal, fazem do museu de Manaus algo totalmente único e carregado de sentidos, a exemplo da representação do regime das águas que forjou modos e costumes da sociedade manauara. A visitação será gratuita, com funcionamento de terça a sábado, das 9h às 17h.

“Procuramos fomentar esse momento de celebração com o fortalecimento da ressignificação do Centro Histórico. É algo inédito para a cidade, o Museu da Cidade de Manaus e a exposição das obras que integram a Pinacoteca Municipal, no Café Teatro”, reforça o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

A partir do dia 23, o Les Artistes Café Teatro terá visitação gratuita, das 9h às 17h, para quem quiser conferir parte das obras do acervo da pedra fundamental da Pinacoteca Municipal. O acervo é composto por doações feitas pelo poeta Thiago de Mello.

Boi Manaus, que acontece pela quarta vez consecutiva na Ponta Negra, acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro | Foto: Divulgação

Boi Manaus



Nos dias 20 e 21, sábado e domingo, o Complexo Turístico Ponta Negra recebe a população para a celebração do Aniversário de Manaus ao ritmo de boi-bumbá. Mais de 30 atrações se apresentam na 21ª edição do Boi Manaus, na zona Oeste da cidade. Os trios elétricos iniciam às 16h, terminando às 2h, no sábado, e às 23h50, no domingo.

Este é o quarto ano em que a festa é realizada em um dos principais cartões-postais da capital amazonense, às margens do rio Negro, fator de destaque junto ao Ministério do Turismo que sempre divulga a festa como uma das manifestações culturais mais populares entre as festas fora de época do País.

Para aquecer a festa, haverá a seletiva dos três novos artistas que se apresentarão nos trios elétricos, nos dias 18 e 19, durante o “Esquenta Boi Manaus 2018”, que acontece no palco do Anfiteatro da Ponta Negra. Os dez escolhidos para se apresentarem ao público e ao corpo de jurados serão selecionados, a partir de portfólio, por uma comissão formada por três membros indicados pelos artistas e um pela Manauscult.



SERVIÇO



O que: Boi Manaus 2018

Quando: 20 de outubro (16h às 02h) e 21 de outubro (16h às 23h30)

Onde: Complexo Turístico Ponta Negra – avenida Coronel Teixeira

Quanto: Gratuito

O que: Exposição Pedra Fundamental Pinacoteca Municipal

Quando: A partir de 23 de outubro (9h às 17h)

Onde: Les Artistes Café Teatro – avenida Sete de Setembro, 377, Centro

Quanto: Gratuito

O que: Abertura do Museu da Cidade

Quando: Dia 24 de outubro (funcionamento de terça a sábado, 9h às 17h)

Onde: Paço da Liberdade - rua Gabriel Salgado, Centro

Quanto: Gratuito

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto ‘Arte Hip Hop’ abre inscrições para concurso em Manaus

Projeto de estímulo à leitura faz alunos lerem mais de 63 mil livros