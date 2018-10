Escritor amazonense lança romance sobre experiência em Minas Gerais

O livro romance conta a história de amor que durou 30 anos entre o autor e Minas Gerais | Foto: Divulgação





Manaus – A experiência de 30 anos morando em Belo Horizonte, rendeu ao escritor amazonense Rui Chaves a produção e lançamento do livro intitulado ‘Os últimos 7 dias – Aventura de Loucos Bem Comportados’. A obra é aberta ao público a partir deste sábado (6) e o lançamento acontece na cidade interiorana de Itacoatiara, no Amazonas – local onde mora o poeta.

O romance é uma aventura amorosa que conta sobre as três décadas em que Rui Chaves morou na região sudeste do país. A obra fala sobre a relação percebida pelo autor entre a cidade de Manaus e Minas Gerais e de acordo com Rui, começou a ser escrita há cerca de 20 anos.

“Eu morei muito tempo em Minas Gerais e há uns 20 anos comecei a escrever sobre as características que eu encontro ente minha terra natal – Manaus – e a cidade que me acolheu na época – Minas Gerais. Lá eu lembrava dos amigos escritores e jornalistas que deixei aqui em Manaus e isso me inspirou a escrever como espécie de homenagem”, explica o escritor.

Ainda de acordo com Rui Chaves, muitos desses nomes lembrados por ele durante sua estada em Belo Horizonte são citados durante a leitura de ‘Os últimos 7 dias – Aventura de Loucos Bem Comportados’.

Esse é o 4º livro lançado pelo autor durante seus 65 anos de idade, o portfólio de Rui conta ainda com as obras: Incerteza, Teatro da Alienação e Demônios de Saia. Atualmente o poeta mora no município de Itacoatiara (AM) mas não esconde a saudade pela capital do Amazonas.

“Hoje estabeleci uma vida em Itacoatiara e por isso continuo morando aqui mas a saudade de Manaus é imensa. Parte de quem sou hoje é fruto dos anos que morei na capital, das amizades que fiz e tenho até hoje. Na época eu dei vida a Livraria Cabocla e acho que esse foi o início da minha paixão pela literatura”, informou Rui Chaves.

