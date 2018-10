Da cultura para a tribuna, artistas buscam espaço de fala na política

Manaus – A ideologia democrática que prega a política como um espaço para todos nunca esteve tão atuante a cada nova eleição realizada no país. No Amazonas, personalidades influentes no cenário cultural agora também buscam lugar de fala e representação dentro do campo político.

Apesar de consolidados no entretenimento, alguns nomes da região tem apostado em cargos como, deputado estadual e federal, com projetos direcionados ao desenvolvimento do estado.

Nas cabines de DJ

Com mais de 30 anos de carreira artística, esse é o caso do DJ Raidi Rebello (PSD), que disputa uma cadeira na bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados em Brasília. Trabalhando com música na noite desde 1978, o também radialista conta ao Em Tempo que sua experiência de mercado enquanto empresário foi um dos motivos para o envolvimento na política.

Raidi Rebello explica que a revolta com a ineficiência e corrupção de políticos nos serviços públicos foram o principal fator para dar vida à sua vida política.

“Inicialmente algumas pessoas olham minha candidatura com preconceito simplesmente pelo fato de eu ser DJ e trabalhar com entretenimento, também sou radialista e são profissões que amo e não me impedem de tentar melhorar o país por meio da política. Eu decidi entrar nessa disputa porque acredito em uma política renovada, livre de acordos criminosos. Eu quero ver o dinheiro público ser aplicado em benefício do cidadão e da geração de emprego”, destacou o candidato do Partido Social Democrático (PSD).

Se eleito, Raidi Rebello revela ainda que deve lutar em Brasília para defender pautas de seu plano como por exemplo, a captação de mais recursos financeiros para pesquisas nas universidades públicas do Brasil e lutar pela criação de uma política nacional de combate ao tráfico de drogas. Entre outros assuntos abordados pelo candidato, estão ainda as propostas de destinar 75% de suas emendas parlamentares para a área da saúde e segurança, além de militar pela redução de impostos sobre o sistema de saúde privado.

Nos palcos musicais

Outro nome conhecido no celeiro cultural amazônico é o empresário, DJ e vocalista da banda de forró Xiado da Xinela, Evandro Jr (PR) que desde 1992 vem atuando no ramo do entretenimento no Amazonas. Na política o candidato deu início aos seus ideais em 2002, na época ele tentou integrar a bancada política da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Já em 2016, ele entrou na corrida pela vaga de vereador de Manaus, e em 2018 busca mais uma vez um assento na Aleam.

Aos 39 anos de idade, o candidato conta que as constantes viagens a municípios do interior por conta de compromissos da banda o fizeram perceber o descaso do poder público com quem mora nesses locais. “Percebi a ausência e o descaso com a infraestrutura de escolas e hospitais desses municípios, a inexistência de saneamento básico nos bairros e a falta de incentivo à cultura e esporte”, disse.

Apesar de defender a bandeira da produção e valorização de artistas e bandas locais como plataforma de sua campanha e eventual mandato, Evandro Jr também apresenta projetos para áreas como segurança pública e geração de emprego e renda.

“Sei quais são as funções de um deputado estadual. Para a segurança pública, vou propor a criação e renovação de leis; não adianta investir em viaturas, armamento e policiais se nossas leis são obsoletas. Também quero fortalecer as pequenas e médias empresas, além de treinar e qualificar jovens para que se tornem empresários e empreendedores”, completou.

Na dança

Participando de sua 3ª eleição, o candidato a deputado estadual, Hudson Praia (PSB), vem desde 2008 dividindo seu tempo entre o trabalho com a música por meio da dança e a carreira política. Candidato a vereador nas eleições de 2008 e 2016, agora o corégorafo é mais um dos nomes que, entre artistas locais, busca fazer a diferença na sociedade usando a política como ferramenta de transformação.

Hudson conta que o despertar para o envolvimento político aconteceu enquanto ele ainda atuava como dançarino na banda amazonense Carrapicho, sucesso nos anos 90 no Brasil e na Europa. De acordo com o candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB), as viagens que ele realiza junto ao grupo Carrapicho deram início aos pensamentos de fazer a diferença positiva na vida das pessoas.

“Eu passei 12 anos viajando o mundo todo com o Carrapicho e isso me deu a oportunidade de conhecer diferentes tipos de pessoas e necessidades. Na época a gente fazia muitas ações sociais visitando crianças e necessitados, levando música, dança e alegria. Depois eu comecei a perceber que podia fazer muito mais se tivesse representatividade e decidi então que era hora de começar a lutar pelos valores que acredito”, ressaltou Hudson.

Apesar da juventude política, aos 40 anos Hudson Praia apresenta em sua candidatura pautas como segurança pública dentro dos ônibus coletivos, garantir empregabilidade para pessoas a cima de 45 anos, criar um centro de fisioterapia referência no estado, além de promover esporte – lazer – cultura e educação por meio da dança e da música.

