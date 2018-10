Semana da Criança com programação extensa para os pequeninos

Manaus - Inicia nesta segunda-feira, 8, a programação voltada aos pequeninos no Parque Cidade da Criança, localizado no bairro Aleixo, zona Centro-sul de Manaus.

De segunda a quinta-feira, 8 a 11/10, o Parque abre às 8h nestes dias, porém a programação com espaços temáticos, sessão de fotos com personagens infantis, shows musicais e apresentação teatral de fantoches acontece das 14h às 18h.

Já na sexta-feira, 12/10, Dia das Crianças, o Parque estará aberto das 10h às 20h recheado de atividades e atrações. A principal, dentre elas, é a apresentação do espetáculo “Masha e o Urso” em dois horários, 10h30 e às 18h. No sábado, 13/10, o Parque também abrirá, desta vez no horário das 12h às 17h.

Serviço

O quê: Início da Semana da Criança

Quando: Nesta segunda-feira, 8h e/ou 14h

Onde: No Parque Cidade da Criança, avenida André Araújo, com entrada pela rua Castro Alves, Aleixo, zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Consumidor espera gastar R$160 no presente de Dia das Crianças

Dia das Crianças aquece vendas no comércio em Manaus