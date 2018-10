Exposição celebra trajetória artística de Óscar Ramos

Óscar possui uma longa trajetória composta por trabalhos como designer gráfico, diretor de arte, pintor, poeta e cenógrafo | Foto: Divulgação





Manaus - O Instituto Cultural Brasil Estados Unidos – ICBEU Manaus, dando prosseguimento à sua ação cultural, na incansável busca pela valorização da expressão regional amazonense nas artes plásticas e visuais, integra agora o movimento de celebração dos 80 anos de existência do artista amazonense de Itacoatiara (AM) Óscar Ramos, apresentando a Exposição “Óscar Oitenta Ramos – Coletâneas da Memória”.

A abertura da exposição acontece nesta terça-feira (9), às 19h na Galeria de Artes do Instituto Cultural Brasil Estados Unidos - ICBEU, em Manaus. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.

Instituto Cultural Brasil Estados Unidos - ICBEU | Foto: Divulgação





Um dos principais nomes das artes visuais do Amazonas, Óscar possui uma longa trajetória composta por trabalhos como designer gráfico, diretor de arte, pintor, poeta e cenógrafo, tendo produzido trajetória brilhante nas artes plásticas e no cinema profissional e premiado nos principais festivais brasileiros e em salões, desde os anos 60, e nas telas a partir do final dos anos 70.

Nascido em Itacoatiara, interior do estado do Amazonas, Óscar já realizou trabalhos com grandes nomes da música brasileira, assinando capas de discos de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Gal Costa, por exemplo, além de trabalhos premiados no exterior.

Óscar Ramos e Caetano Veloso | Foto: Divulgação





Nesta exposição, sob curadoria de Sergio Cardoso, o público poderá apreciar cerca de 66 peças, dentre troféus ganhos em Festivais de Cinema em Gramado, Brasília e Natal, quadros e pinturas, poemas gráficos, cartazes e projeções de filmes, colagens e desenhos, que contam um pouco da brilhante história de 60 anos de produção deste renomado artista.

Para o Diretor-Presidente do ICBEU, Luis Fabian Barbosa, “A longeva trajetória de Ramos é memória que muito engrandece o Amazonas. Artista Plástico premiado, com passagem pelas trilhas europeias e nacionais, reconhecido como um dos mais importantes diretores de arte do cinema brasileiro e internacional, diversas vezes laureado em festivais de Gramado e Brasília. É um presente para o ICBEU celebrar um artista com tamanha carreira e reconhecimento, declarou Luis Fabian.





