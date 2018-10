'Diário de Horrores': Série de contos de terror estreia na Netflix

Magia negra, encontro sobrenaturais e tecnologia fora de controle são abordados na produção | Foto: Divulgação





Manaus – Os amantes dos filmes de terror tem mais um motivo para comemorar no mundo das produções. A produtora Netflix liberou em seu catálogo a série ‘Diário de Horrores’ (Creeped Out), uma produção original do canal inglês BBC que a plataforma de filmes está distribuindo mundo afora.

A obra antológica de contos de terror conta uma história diferente a cada episódio e chega explorando temas como, magia negra, encontros sobrenaturais e tecnologia fora de controle.

A história acontece em torno do ‘Curioso’, um personagem que atua como espécie de narrador e ao mesmo tempo uma entidade assustadora que interliga as histórias contadas ao longo dos 13 episódios.

As narrativas buscam encontrar ganchos de problematizações sociais atreladas ao gênero soft horror, um terror mais leve. Temáticas pertinentes como o cyberbullying, os trolls da internet, a vergonha que temos de nossos pais, nosso apego aos inseparáveis smartphones e até mesmo questões mais casuais, como ter uma babá adolescente enquanto os pais saem à noite são algumas das discussões colocadas na produção.

Releituras de clássicos do suspense/terror como ‘Psicose’ também chamam a atenção dos fãs de filmes de terror ao prestigiar a série. A Netflix ainda não confirmou a possibilidade de uma 2ª temporada.





