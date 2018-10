Manaus tem programações especiais durante a Semana da Criança

Manaus - A magia de ser criança começou a ser celebrada nesta segunda-feira (8), com o início da ‘Semana da Criança’, em programação especial preparada pela Prefeitura de Manaus. Até quinta-feira, 11, o Parque Cidade da Criança, Aleixo, zona Centro-Sul, estará aberto das 8h às 18h, com a programação iniciando sempre às 14h. Já na sexta-feira, 12, Dia das Crianças, o Parque funcionará das 10h às 20h.

No primeiro dia de programação, aproximadamente, 500 crianças participaram das atividades programadas, pela turma do Parque Cidade da Criança, especialmente para elas. Entre as brincadeiras e atrações desta segunda, estavam sessão de fotos com personagens, festival de teatro de bonecos com ‘Coco Verde e Melancia’ e show musical do projeto ‘Tocando a Alma’, do Abrigo Moacyr Alves.

“Chegamos então na grande Semana da Criança que finaliza na sexta-feira com aquela linda festa que vamos fazer aqui. Teremos crianças não só daqui de Manaus, mas de comunidades e cidades vizinhas. Ver a criança brincando, se divertindo e sendo tratada bem e com respeito é o que nos faz bem. E isso tudo reflete, apenas, no que o prefeito nos passa, para tratarmos com respeito e carinho cada pessoa da nossa população”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Realizando o sonho de mais de 30 crianças em visitar o Parque Cidade da Criança, um grupo da Escola Municipal Monte Sinai, localizada no km 152 da AM-010, no baixo Rio Preto da Eva, enfrentou uma maratona de oito horas para chegar ao Parque e realizar o sonho dos pequenos.

"Nós fizemos um festival de verão para angariar fundos e realizar um sonho que era trazer as crianças aqui. Alugamos um barco e saímos seis horas do Monte Sinai e chegamos aqui na Cidade da Criança as duas horas da tarde. Trouxemos nossos alunos do primeiro ao quinto ano para cá e estamos muito felizes por ter conseguido este objetivo”, contou a professora Socorro Ribeiro.

Já o agente de ressocialização, Paulo Roberto Oliveira, 38, levou o filho, o também, Paulo Roberto Oliveira, 2, pela primeira vez ao Parque da Criança. “É um espaço formidável para as crianças porque tem bastante atividades para elas realizarem aqui dentro. Eu soube hoje que iria ter essa programação e estou me divertindo aqui com meu filho. É muito legal”, disse.

Nesta terça-feira (9), sessão de fotos, ritmos kids e o festival de teatros de bonecos com a apresentação do espetáculo ‘São Jorge e o Dragão’ ditarão o ritmo das atividades do dia. A coordenadora do Parque da Criança, Socorro Andrade, conta mais sobre a programação da ‘Semana da Criança’.

“Nossa programação está bem legal mesmo. Uma das nossas atividades deste ano é o festival de teatro de bonecos, em que todo dia tem um espetáculo diferente. Hoje tivemos a apresentação do ‘Coco Verde e Melancia’ que é uma história que acontece no nordeste bem divertida. O Parque está bem movimentado, está do jeitinho que a gente gosta e preparamos ainda um showzinho musical especial do Parque, com muito carinho para as crianças curtirem as músicas que elas gostam”, finalizou.

