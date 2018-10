Dia das Crianças também oferece programação especial para os cães

Na atração “Melhor Amigo Turma da Mônica”, os animais de estimação podem divertir-se em um circuito de atividades com os seus donos. | Foto: Divulgação





Manaus – O feriado em alusão a Nossa Senhora Aparecida também é data de comemoração ao Dia das Crianças, pensando nisso uma programação especial para os pais de cachorros foi pensada para garantir a alegria dos filhotes caninos. Na atração “Melhor Amigo Turma da Mônica”, os animais de estimação podem divertir-se em um circuito de atividades com os seus donos.

A brincadeira acontece no Amazonas Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus. Durante o feriado o local deve funcionar em horário comercial normal, as lojas do centro de compras, assim como as operações da Praça de Alimentação, abrirão das 10h às 22h. O supermercado Carrefour funcionará das 8h às 22h.

Entre as atividades disponíveis estão Piscina de Bolinhas para cães de pequeno e grande porte. | Foto: Divulgação

O evento é gratuito e funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 21h. Entre as atividades disponíveis estão Piscina de Bolinhas para cães de pequeno e grande porte.



A gincana animal conta ainda com o Labirinto, onde o pet poderá mostrar toda sua destreza para achar o caminho da saída. Para os cães mais aventureiros e com muita energia para gastar, o Agility é o espaço ideal, com escorregadores e obstáculos em formato de rodas.

De sexta-feira a domingo, no horário de funcionamento do shopping, é possível ainda fazer caricaturas dos bichinhos com seus donos.







Leia mais:

Cães resgatados em Manaus precisam de doações de remédios e alimentos

Você viu esse cachorrinho? Família oferece recompensa para encontra-lo