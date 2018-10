Empresas abraçam o 'Outubro Rosa' vendendo produtos mais baratos

A meta principal do #OutubroHeroico (tag lançada pelo projeto) é arrecadar dinheiro para as instituições voltadas a auxiliar pessoas com câncer. | Foto: Divulgação





Manaus – Em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização de combate ao câncer de mama, sete estabelecimentos comerciais - Mindu Burger, Tropical Multiloja, One Coffee, Cafeeiro, Óticas Paiva, Me Gusta Churreria e Negobom - estarão comercializando produtos com preços diferenciados em prol das instituições Lar das Marias e Liga Amazonense de Combate ao Câncer (LACC).

A iniciativa da ação social batizada de “Outubro Heroico” foi da administradora, Júlia Regina Gabriel, e do empresário, Victor Gonzales. A campanha conta ainda com o apoio da CDL Jovem Manaus que integra a Câmara de Dirigentes Lojistas do Amazonas (CDL-AM).

A cor faz alusão a campanha do Outubro Rosa que visa conscientizar mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero. | Foto: Divulgação





Júlia, que também é criadora do Herói Urbano ( www.heroiurbano.com ) - uma plataforma que facilita a comunicação entre Projetos e Instituições Sociais com pessoas dispostas a ajudar – conta que a meta da campanha é ajudar financeiramente as instituições que apoiam e amparam pessoas com câncer no Amazonas. A participação do público que frequenta esses estabelecimentos, de acordo com ela, é fundamental para o sucesso da arrecadação.

“Os estabelecimentos que aderiram à campanha se propuseram a doar parte do dinheiro arrecadado com a venda de determinados produtos para as duas instituições cadastradas na nossa plataforma. Já tivemos a adesão dos estabelecimentos. Agora contamos com a adesão do público para que comprem os produtos da campanha”, ressalta.

A meta principal do #OutubroHeroico (tag lançada pelo projeto) é arrecadar dinheiro para as instituições voltadas a auxiliar pessoas com câncer, principalmente mulheres, como no caso do Lar das Marias, que abriga pacientes vindas do interior do Estado e que estão em tratamento de câncer na capital. O LACC que tem mais de 60 anos de atuação no Estado também será beneficiado.

Produtos

Para atrair a atenção do público para a campanha e alcançar o maior número de vendas os estabelecimentos entraram no tom do mês: o rosa. A cor faz alusão a campanha do Outubro Rosa que visa conscientizar mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

Alguns dos estabelecimentos adaptaram seus produtos em alusão a cor do mês. O Mindu Burguer está oferecendo um hambúrguer que vem com o pão rosa. “Selecionamos uma gama de produtos preparados com muito carinho. Esperamos que as pessoas optem pelo hambúrguer com o pão rosa porque uma parte do valor dele será destinado para as instituições”, comenta Victor que também é proprietário do Mindu Burger.

A campanha conta ainda com o apoio da CDL Jovem Manaus que integra a Câmara de Dirigentes Lojistas do Amazonas (CDL-AM). | Foto: Divulgação





A tapioca branquinha como conhecemos também ganhou uma versão rosa no O Cafeeiro. Já o One Coffe está servindo cafés com chantilly rosa. Saindo da gastronomia e entrando no ramo de utensílios para o lar temos a Tropical Multiloja que selecionou uma gama de produtos de acessórios todos na cor rosa. A loja montou um stand em duas de suas unidades - Centro e Shopping Via Norte - dedicado especialmente a campanha.





Estabelecimentos e produtos participantes do #OutubroHeroico



One Coffe: Avenida João Valério, nº 130, Nossa Sra. das Graças

Produtos: Cafés com chantilly rosa

Tropical Multiloja: Unidade da Saldanha Marinho, Centro, e do Shopping Via Norte, Av. Arquiteto José Henrique, nº 3760, Monte das Oliveiras.



Produtos: em exposição no stand da campanha com desconto de 10% no valor dos produtos (valor do desconto revertido para a campanha).

O Cafeeiro: rua Rio Branco, nº 95 - Vieiralves



Produto: Café Bialetti, Tapioca e Brigadeiro

Mindu Burger: rua Eldah Bitton, Parque 10 de Novembro



Produto: Hambúrgueres de pão rosa com gergelim

Me Gusta Churreria: Avenida Professor Nilton Lins, S/N



Produto: Churros gourmet

Negobom: Avenida Leonardo Malcher, 1515, Centro



Produto: Delícia de Leite Ninho - pãozinho doce rosa com recheio de leite ninho

Óticas Paiva: rua Criciúma, nº 49, Alvorada; Av. Constantino Nery, nº 5733, Flores e rua Campo Grande, nº 253, Redenção.



Produtos: Todos os óculos da linha feminina.





