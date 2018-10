MC amazonense lança música produzida por Kondzilla em festa no Zero 92

Carreira de MC Picolé começou em 2014, em outro estilo musical. Ele passou pelo boi-bumbá, arrocha, forró, entre outros | Foto: Divulgação





Manaus - Mc Picolé cresceu rodeado pela música e sempre soube que queria estar em cima dos palcos. Começou como roadie (técnico que acompanha o cantor no palco), depois se tornou guitarrista e passou a fazer composições. O artista teve experiências em bandas de diversos estilos musicais como: boi-bumbá, arrocha, forró, entre outros.

Sua carreira como funkeiro nasceu aos poucos. Começou em 2014, tendo como principal referência, Mr. Catra (morto há 1 mês). Durante esse tempo, lançou hits como “Quando meu grave toca”, “Na onda do vira copo”, “Pra chegar no baile” e outros em parceria com diversos artistas locais. O último, "Palmas pra você" com George Japa (Ex-Forró Ideal), tem mais de dezenove mil acessos.

O projeto de fazer uma música com a maior produtora de funk do país, a Kondzilla, é antigo, revelou Picolé. "A gente só estava atrás de uma música que não copiasse ninguém, porque eu não queria ser um personagem e fazer algo forçado" completou.

A composição é de seu empresário, Marcelo Lins e chama-se “Sem esse papo de amor”. O áudio será postado nesta quarta (10), às 18h, no canal da produtora paulista no YouTube, que possui mais de 41 milhões de inscritos.

O videoclipe será lançado no dia seguinte (11), durante uma festa na casa noturna Zero 92, localizada na Rua Rio Jutaí, 285, Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento terá a presença de uma atração nacional: DJ Douglinhas, que também integra o elenco de artistas do canal Kondzilla. O show começa às 22h, com ingressos no valor de R$ 20 (pista) e R$ 50 (área VIP). A venda acontece pelo site www.ingressofly.com .

Ao ser questionado sobre o futuro de sua carreira, o funkeiro declara: "Quero lutar por um sucesso nacional, mas sempre com os pés no chão. E claro, pretendo lançar mais músicas em parceria com essa grande produtora", promete.

SERVIÇO

O QUÊ: Kondzilla apresenta: Lançamento da música “Sem esse papo de amor” com MC Picolé, DJ Douglinhas, MC Berimbau, George Japa e DJ Layla Abreu

QUANDO: 11/10 (Quinta-feira)

QUANTO: R$ 20 (pista) e R$ 50 (área VIP) / Vendas no site www.ingressofly.com

ONDE: Zero 92 - Rua Rio Jutaí, nº 285, Vieiralves - Zona Centro-Sul.

HORÁRIO: 22h

