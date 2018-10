Flash Disco estreia com Double You

Double You faz o lançamento da 1ª edição da festa Flash Disco | Foto: Divulgação

Manaus - A primeira edição da festa Flash Disco, com o show do grupo italiano Double You, acontecerá neste sábado (13), no pavilhão do Studio 5, às 22h. O evento de lançamento acontecerá nos moldes da antiga Studio Disco, sob o comando dos Djs Raidi Rebello e Fernando Araujo, tocando hits de sucesso dos anos 1970, 1980 e 1990.



Os ingressos de R$ 40 (pista), R$ 60 (VIP) e R$ 160 (mesa com quatro cadeiras), estão disponíveis na bilheteria do Studio 5, academia Cheik Club, lojas Asya Fashion (dos shoppings Cidade Leste, Via Norte, Cidade Nova e Amazonas) e Ótica Avenida (shopping Grande Circular e São José). Na aquisição da entrada, será distribuído um CD exclusivo de hits dos anos 1970, 1980 e 1990.

O público amazonense já é conhecido do grupo, que vem à capital amazonense pela quinta vez. A última apresentação do Double You em Manaus, aconteceu no final do ano de 2016, após a cidade contabilizar o maior recorde de público do grupo, em shows em turnês brasileiras daquele ano. Para o evento deste ano, está confirmado, a apresentação do DJ Raidi Rebello, que animará o público com sucessos de flashback.

Para Raidi, o retorno do grupo em Manaus, é reflexo do sucesso que o Double You faz entre os adultos e jovens. “As músicas da bandas tocaram muito nas boates da cidade, na década de 1990. Muitas canções como “Please don’t go” e “Run to me”, de 1992, são lembradas até hoje e não podem faltar em eventos temáticos”, disse ao enfatizar, que hits como “Party Time Love”, “Because I’m loving You e “We All Need Love” também se tornaram hinos do grupo e com certeza estarão no playlist da festa.



Amor pelo Brasil



Atualmente, Willian Naraine, vocalista, se divide em apresentações no Brasil e pela Europa. Quando está em solo brasileiro, tem estadia fixa em São Paulo e, quando está na Itália permanece em uma residência perto da cidade de Piza. O último disco do grupo “Double You Life” (2013) é uma compilação que reúne, além do hit “Please don’t go”, algumas das melhores canções da carreira como “Loose control”, “Looking at my girl”, “If I could fall” e “Definitely sure”. Essa última faixa é um dos destaques da trilha internacional da novela Malhação. Além deste, mais seis discos integram a discografia do grupo, como “We All Need Love” (1992), “The Blue Album” (1994), “Forever” (1996), “Heaven” (1998), “Studio Live” (2001) e “Live” (2007).

A primeira vez do Double You no Brasil aconteceu em 1993, para o lançamento do álbum “We All Need Love”, álbum que trazia o mega sucesso “Please Don’t Go” e que teve mais de 500 mil cópias vendidas no País em apenas três meses. De lá para cá, o grupo é figura confirmada, quase anualmente em shows pelos Estados brasileiros. A “alma brazuca” também é representada pela parceria, que aconteceu em 1996, com o músico Gino Martini, que passou a integrar o grupo. A dupla tornou-se parceira de composição e produção musical, estabelecendo estúdios no Brasil e Itália.

Serviço:



O quê: Show do Double You na 1º edição da Flash Disco



Quando: Neste sábado (13)



Onde: Pavilhão do Studio 5



Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 60 (VIP) e R$ 160 (mesa com quatro cadeiras



Pontos de venda: bilheteria do Studio 5, academia Cheik Club, lojas Asya Fashion (nos shoppings Cidade Leste, Via Norte, Cidade Nova e Amazonas) e Ótica Avenida (shopping Grande Circular e São José).

* Com informações da assessoria

