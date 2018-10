Estreia da semana no Cine Casarão traz “Uma Noite de 12 Anos”

O Filme de Álvaro Brechner, intitulado “Uma noite de 12 anos revisita o período mais difícil no aprendizado político de José “Pepe” Mujica e de mais dois de seus companheiros | Foto: Divulgação





Manaus - O Filme de Álvaro Brechner, intitulado “Uma noite de 12 anos revisita o período mais difícil no aprendizado político de José “Pepe” Mujica e de mais dois de seus companheiros – Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro – que tentaram retomar o poder pela força durante a ditadura uruguaia.

As sessões do longa serão às 20h, de quinta a sábado, e no domingo, exclusivamente as 19h.Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-estudantil).

O filme tem em seu enredo, a história dos capturados pela repressão após uma ousada ação que atingiu o círculo mais próximo do regime, Pepe, Huidobro e Rosencof. Apo´s de tornarem “reféns” da ditadura. Naquele momento eles eram a moeda de troca com a qual os militares mantinham os tupamaros inertes.

Na vida real, Mujica teve importante papel no combate à ditadura civil-militar no Uruguai (1973-1985). Na guerrilha, coparticipou de assaltos, sequestros e do episódio conhecido como Tomada de Pando, ocorrido em 8 de outubro de 1969, quando os tupamaros tomaram a delegacia de polícia, o quartel do corpo de bombeiros, a central telefônica e vários bancos da cidade de Pando, situada a 32 quilômetros de Montevidéu. Mujica passou 14 anos na prisão, de onde só saiu no final da ditadura, em 1985.

Mais tarde, viria a ser o presidente do Uruguai. Na noite em que venceu eleições livres e democráticas para a Presidência da República Oriental do Uruguai, José “Pepe” Mujica viu uma multidão exultante tomar conta da avenida que margeia o Rio da Prata, em Montevidéu, empunhando bandeiras dos partidos que formam a Frente Ampla, pela qual foi eleito.

Outro grande lançamento é "Djon África"

Outro grande lançamento é “Djon África”, uma longa português que conta a história de de Miguel “Tibars” Moreira, mais conhecido como Djon África, filho de cabo-verdianos, que nasceu e cresceu em Portugal. Sem jamais ter conhecido seu pai, acaba descobrindo que ele mora em Tarrafal, e decide aventurar-se além-mar, mesmo sem muitas pistas, à sua procura.



O filme ficara em cartaz nas sessões de quinta-feira (11), às 16h30, sexta-feira (12) às 18h10, sábado (13) às 16h30 e, no domingo sua exibição será às 17h.

Últimos dias

Ainda nesta semana, ainda será possível assistir as últimas exibições do documentário “Hilda Hilst Pede Contato”. A história da poeta paulista falecida em 2004 e uma das mais importantes vozes da literatura brasileira, volta para a Casa do Sol, chácara onde vivia em Campinas, e convida intelectuais, pensadores, poetas e amigos para um encontro com o objetivo de estabelecer contato entre os vivos e os mortos.

O documentário mistura diferentes estilos narrativos, ficção com realidade e de forma não linear, o filme explora o cerne do pensamento hilstiano e diferentes elementos da obra da autora.





