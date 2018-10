Círio de Nazaré: espiritualidade, cultura e turismo

A cidade deve receber mais de 80 mil pessoas de outros estados e países | Foto: Divulgação





Manaus - Faltando poucos dias para uma das principais festas religiosas do país, Belém já se prepara para receber os visitantes que chegam à capital paraense, para o Círio de Nazaré. Segundo a Secretaria de Turismo do Pará, a cidade deve receber mais de 80 mil pessoas de outros estados e países, para a festa que inicia no próximo dia 14 e segue com programação até o final do mês.

Para os turistas que forem permanecer mais tempo em Belém, a cidade oferece diversas opções de passeios. A influenciadora digital amazonense Fabíola Abess, do instagram @mochilaodasamigas listou algumas dicas de locais que vale a pena conhecer na capital paraense. Na rede social, Fabíola e a amiga Naiara Arruda compartilham as belezas da região com os seguidores e incentivam fazer viagens de um jeito mais acessível.

A maneira mais rápida de chegar a Belém é de avião. A viagem de Manaus até a capital paraense dura em média 2 horas. A MAP Linhas Aéreas, companhia amazonense, oferece voos de domingo a sexta-feira e a dica é comprar com antecedência para garantir vaga e preços mais em conta.

Na cidade, a primeira sugestão de Fabíola para visita é a Catedral Metropolitana, localizada no bairro da Cidade Velha. A igreja é uma construção com elementos do estilo neoclássico e barroco. A catedral possui desenhos feitos pelo arquiteto Landi e telas pintadas por renomados artistas europeu do século XVIII. “É uma bela construção artística, que vale a pena conhecer”, diz ela. Da Catedral Metropolitana sai a procissão do Círio, que percorre as ruas da cidade até a Basílica de Nazaré.

Catedral Metropolitana | Foto: Divulgação

Também no bairro de Cidade Velha é possível visitar o Forte do Presépio, um dos pontos turísticos mais procurados da cidade, por sua visão privilegiada do rio. Outro local interessante é o Palacete das 11 Janelas. Construído no século XVIII como residência de Domingos da Costa Bacelar, proprietário de um engenho de açúcar, o Palacete é hoje Museu de Arte Moderna e Contemporânea.

Palacete das 11 janelas | Foto: Divulgação

O mercado Ver-o-peso, cartão postal da cidade, é um dos mais antigos do Brasil e foi eleito uma das sete maravilhas do país. No local, o visitante pode experimentar pratos típicos da região como o tacacá, e conhecer as ervas medicinais usadas pela população indígena.

Mercado Ver o Peso | Foto: Divulgação





Fabíola ressalta que uma parada obrigatória para quem visita Belém é a Estação das Docas. O local conta com exposição permanente sobre a história da navegação do estado. Além disso, a Estação das Docas possui uma estrutura completa de bares e restaurantes e um visual deslumbrante. Uma dica de Fabíola, no local, é conhecer o bar Amazon Beer, que possui chopes de fabricação própria.

Estação das Docas | Foto: Divulgação





Para dançar música regional, o carimbó, a recomendação é o Espaço Cultura Apoena, no bairro do Marco. Outra sugestão é o Mormaço Bar e Arte, que tem uma programação de show de rock e reggae. Tem também a festa Lambateria, que acontece toda quinta-feira na boate Lamusique. No local, é possível dançar lambada, ritmo típico do Pará.

