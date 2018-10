Livraria Leitura promove oficina de slime no Dia das Crianças

Manaus - A Livraria Leitura, do Amazonas Shopping, preparou uma programação especial em homenagem ao Dia das Crianças, comemorado nesta sexta-feira (12). No sábado e domingo (13 e 14) a Livraria promove uma oficina para ensinar como preparar slime, massa de modelar que ganhou popularidade entre as crianças, com tutoriais que apresentam as mais diversas receitas na internet.

A atividade é direcionada a crianças a partir de cinco anos de idade. A oficina acontece às 14h, 15h, 16h, 17h e a última turma às 18h. As inscrições podem ser feitas na própria livraria. O valor é R$ 10, com material incluso.

A massinha slime apresenta textura viscosa e maleável, perfeita para proporcionar experiências sensoriais nos pequenos. Também conhecida como amoeba, para prepará-la são utilizados ingredientes como cola, sabão líquido, corante e glitter. Durante a oficina, as crianças poderão colocar a mão na massa, literalmente, e divertir-se vendo a transformação dos ingredientes em slime.

*Com informações da assessoria.

