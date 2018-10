Rosa de Saron e Matheus Brado fazem shows em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo - A banda de rock gospel, Rosa de Saron, irá se apresentar no município de Presidente Figueiredo, a 119 quilômetros de Manaus, nesta quinta-feira (11), durante a Festa da Padroeira 2018. O evento contará também com o show nacional do cantor Matheus Brado e banda.

A festa cristã que homenageia Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, está mobilizando centenas de fiéis católicos do município. A programação iniciou no último dia 3 deste mês e seguirá até o próxima sexta-feira (12). O evento em devoção à santa acontece em todo país com missas, procissões, quermesses, dentre outras atividades.

O evento recebe apoio do Executivo Municipal e deverá movimentar significativamente a cidade durante esta semana. “A prefeitura está presente em todos os eventos do município para garantir que não só os moradores, mas todos os visitantes que nos prestigiam, possam contar com qualidade nos serviços e plena segurança. Implantamos desde o ano passado um modelo de segurança que integra todas as secretarias em prol do bem-estar das pessoas”, disse o prefeito Romeiro Mendonça.

Para o vice-prefeito, Mário Abrahão, a Festa da Padroeira será mais um evento de sucesso em Presidente Figueiredo.

“Vamos receber duas atrações nacionais de peso no cenário musical cristão, que com certeza irão atrair um grande público para a nossa cidade. Queremos oferecer a todas as pessoas um evento seguro e satisfatório. É mais uma oportunidade de fomentarmos a cultura e a economia do nosso município”, garantiu.

Programação

Desde o último dia 3, a Igreja Católica do município tem realizado missas, novenas e quermesses. O show da Banda Rosa de Saron acontece na noite da quinta-feira (11), na Praça da Vitória.

Já no dia 12, a programação inicia às 8h com batismo e na sequência um casamento coletivo. À noite, a partir das 19h, será realizada a missa especial em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Por último, o público contará com a apresentação do cantor Matheus Brado e banda, às 22h.

