Veja a programação da festa de 349 anos de Manaus na Ponta Negra

Manaus - Para comemorar os 349 anos de Manaus, a tradicional celebração de aniversário da cidade, o Boi Manaus, traz uma grande programação no Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste, com quatro dias de festa, totalizando 24 horas de show no palco do anfiteatro e na avenida Coronel Teixeira, ao longo do calçadão do complexo turístico. Pelo quarto ano consecutivo, o local servirá de palco para a comemoração em ritmo de boi-bumbá.

“Por mais um ano, vamos prestigiar as toadas, nosso ritmo amazônico, em uma grande festa às margens do Rio Negro, em um dos principais cartões postais da cidade. Esta será a 21ª edição do Boi Manaus, a quarta que já acontece na Ponta Negra. E este ano, antecipando as comemorações do aniversário de Manaus, uma vez que no dia 24, os manauaras também ganharão um grande presente da prefeitura, que será a entrega pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do Museu da Cidade de Manaus, no Centro Histórico”, destacou Bernardo Monteiro de Paula, diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A festa começa na quinta e sexta-feira, dias 18 e 19/10, a partir das 19h, com a apresentação dos artistas que concorrem às três vagas na programação do Boi Manaus 2018. O palco do anfiteatro irá receber a disputa que será avaliada por um corpo de jurados.

Nos dias 20 e 21 de outubro, a partir das 16h, é a vez dos mais de 30 artistas se revezarem nos trios elétricos, às margens do calçadão da Ponta Negra, em mais de 16 horas de festa, que terá a participação ainda de itens como Marujada, Batucada, torcidas e os grupos de dança dos bumbás Caprichoso e Garantido.

Dois artistas se apresentarão em cada trio, fazendo um percurso de 700 metros, com duração de 50 minutos. Dois dos novos integrantes serão responsáveis por abrir a festa no dia 20, seguidos de Robson Jr e Grupo A Toada; Cezar Pinheiro e Carlos Batata; Helen Veras e Canto da Mata; Fábio Casagrande e PA. Chaves; Prince do Boi e Carlinhos do Boi. Às 22h é a vez do Pop da Selva, Arlindo Jr comandar o público ao longo da avenida Coronel Teixeira. Às 23h, Sebastião Jr. encerra as apresentações em cima do trio.

Na virada do aniversário da cidade, às 0h, os bumbás de Manaus – Garanhão, Corre Campo e Boi Brilhante – realizarão um espetáculo único, simbolizando o grande encontro dos bois, no palco do anfiteatro, encerrando a noite de apresentações do dia 20.

Já no Dia 21, a festa começa com Márcia Siqueira e Mara Lima; Ricardo Lyra e Renato Freitas; Edilson Santana e Carrapicho; além de Klinger Araújo e Fabiano Neves. Às 20h, é a vez dos irmãos Paulain, Israel e Júnior Paulain, comandarem o trio. Na sequência, o outro integrante selecionado durante o Esquenta fará sua estreia no Boi Manaus 2018. David Assayag se apresenta com a Marujada e Leonardo Castelo com a Batucada, encerrando o dia 21.

Seleção

Com a proposta de renovar o elenco dos artistas que se apresentam no Boi Manaus, a Manauscult em comum acordo com a Comissão dos Artistas do Boi Manaus, abriu o processo de seleção para três novos cantores. Para participar do processo, os cantores interessados deveriam apresentar um portfólio comprovando sua atuação na cena do boi-bumbá até o dia 8.

No total, 11 artistas apresentaram portfólio e documentos. Agora, uma comissão formada por três pessoas, sendo um representante da Manauscult e dois da Comissão dos Artistas do Boi Manaus, avaliarão os documentos enviados. A análise acontecerá nesta quarta-feira, 10, às 9h, na Manauscult. O resultado deverá ser divulgado na quinta-feira, 11.

Até dez artistas poderão ser selecionados para participar do “Esquenta do Boi Manaus” onde serão avaliados. Os três que obtiverem melhor pontuação serão os escolhidos para integrarem o quadro dos artistas do Boi Manaus 2018 e se apresentarão nos trios na Ponta Negra.

PROGRAMAÇÃO – BOI MANAUS

20/10

16h – 16h50 – Integrante novo

17h – 17h50 – Robson Jr. e Grupo A Toada

18h – 18h50 – Cézar Pinheiro e Carlos Batata

19h – 19h50 – Hellen Veras e Canto da Mata

20h – 20h50 – Fábio Casagrande e PA Chaves

21h – 21h50 – Prince do Boi e Carlinhos do Boi

22h – 22h50 – Arlindo Jr.

23h – 23h50 – Sebastião Jr.

00h – 01h – Show Corre Campo, Garanhão e Brilhante

21/10

16h – 16h50 – Márcia Siqueira e Mara Lima

17h – 17h50 – Ricardo Lyra e Renato Freitas

18h – 18h50 – Edilson Santana e Carrapicho

19h – 19h50 – Klinger Araújo e Fabiano Neves

20h – 20h50 – Israel Paulain e Jr. Paulain

21h – 21h50 – Integrante novo

22h – 22h50 – David Assayag e Marujada

23h – 23h50 – Leonardo Castelo e Batucada