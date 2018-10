Xand Avião e Vintage Culture comandam a festa Turbulência em Manaus

Manaus - O comandante mandou avisar que vai ter estreia em Manaus: “Turbulência, A Festa”, nova label de Xand Avião. Depois do sucesso do Aviões Fantasy, que rodou quase todo o Brasil, chegou a vez de um novo desafio: a junção do repertório de Xand com Vintage Culture, convidado da noite.

Essa será uma experiência multissensorial que promete agradar o público. O evento acontece na Piscina do Tropical Hotel, no dia 11 de outubro (véspera de feriado), a partir das 22 horas.

Vintage Culture

Após mais uma turnê de sucesso, o fenômeno Vintage Culture é a grande atração da primeira edição da “Turbulência, A festa”. Dono de vários hits que viralizaram na rede, Vintage Culture é referência da house music, além de ser uma das agendas mais requisitadas do show business brasileiro.

O DJ e produtor sul-mato-grossense lançou remixes de grandes sucessos como “Blue Monday”, do New Order, e “Another Brick in the Wall”, de Pink Floyd, que logo viraram sucesso nas redes junto as versões de “Bete Balanço”, do Barão Vermelho, e “Bidolibido”, de Fernanda Abreu.

Seu EP Hollywood abriu portas internacionais, em especial com a faixa “Wild Kidz”, que entrou para o “Global Viral” do Spotify.

Xand Avião

Já Xand Avião o grande anfitrião da noite, é considerado uma das bandas de maior expressividade no cenário musical brasileiro. Aviões é sinônimo de uma história de determinação e sucesso. Formado em Fortaleza, em 2002, o grupo comemorou 15 anos em 2017 sob o comando de seu vocalista Xand Avião. Conhecida como o maior fenômeno do forró da atualidade e como a maior banda de forró do gênero no país.

Com oito CDs e quatro DVDs, a banda já vendeu mais de cinco milhões de cópias e coleciona dezenas de singles lançados de forma promocional na internet. A pré-venda do CD “Voando Alto” fez tanto sucesso que tirou do ar o site da gravadora Som Livre. Sua música de trabalho, “De mãos atadas”, pontuou na lista de 100+ da Billboard na semana de lançamento, em maio, e conta com um clipe com participação da digital influencer Thaynara OG que já soma mais de catorze milhões de visualizações.

Serviço:

Quando: 11 de outubro (véspera do feriado)

Onde: Piscina do Tropical Hotel

Vendas: Centrais Alô Ingressos - Amazonas Shopping, Bilheteria Teatro Manauara, Shopping Via Norte, Sumaúma, Colcci Manauara, Osklen, Fuga de Lula, Whey.com Suplementos, Lanche do Edmilson, Amazon Stones, Bibi Cell Galeria Mundi e Vieiralves, Claro e Castelinho Material de Construção

Camarote no Comando com Open Bar – ESGOTADO!

Classificação indicativa: 18 anos

