Atrações nacionais participam do ‘Oasis Day’ em Manaus

Manaus - Tiago Cordeiro e Beto Bruno se juntam a banda Supernova em Manaus para comemorar o Oasis Day, no Teatro Amazonas. As apresentações acontecem nos dias 20 e 21 de outubro, com a participação de músicos da Orquestra Filarmônica do Amazonas e produção do maestro Paulo Marinho. Os ingressos para cada uma das duas noites custam a partir de R$ 10 e estão à venda na bilheteria do teatro e no site Alô Ingressos.

Os dois músicos são velhos conhecidos de fãs da banda britânica criada pelos irmãos Gallagher. Tiago Cordeiro foi escolhido como um dos melhores covers pelo próprio Oasis em 2009 e encontrou os ingleses em Wembley, na Inglaterra. Já Beto Bruno, vocalista da banda Cachorro Grande, abriu a turnê da banda no Brasil em 2009.

O vocalista da Supernova, David Freidzon, revela que, além das canções mais famosas, as apresentações vão explorar canções menos conhecidas do Oasis. “Algumas músicas simplesmente não poderiam ficar de fora do nosso repertório. A solução foi estender para mais um dia de show”, explica.

O Oasis Day é celebrado em outubro há 12 anos como iniciativa do fã site Oasis News, um dos maiores portais dedicados a banda dos irmãos britânicos de Manchester, Noel e Liam Gallagher, criada em 1991. Mesmo após o fim, em 2009, ela ainda é considerada referência no rock mundial.

As duas apresentações realizadas no Teatro Amazonas terão repertórios diferentes, mas com sucessos como Wonderwall, Don't Look Back In Anger e Stand By Me. Elas contarão, ainda, com a participação de músicos da Orquestra Filarmônica do Amazonas e produção do maestro amazonense Paulo Marinho.

No dia 20, às 20h, Tiago Cordeiro se apresenta com a Supernova. No dia 21, às 19h, é a vez de Beto Bruno. Os ingressos podem ser adquiridos através do site aloingressos.com.br ou diretamente na bilheteria do Teatro Amazonas. Mais informações podem ser obtidas através da página da banda no facebook.com/supernovamanaus.

SOBRE A BANDA SUPERNOVA

Criada em 2006, a Supernova é uma banda cover do Oasis formada por fãs do grupo britânico. Desde então, fazem shows em Manaus interpretando músicas do Oasis e outros artistas do rock.

