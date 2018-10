Manauscult divulga cantores que concorrerão às vagas no Boi Manaus

Manaus - Dos 11 cantores de boi-bumbá que se inscreveram no processo que selecionará três novos artistas que irão integrar a programação do Boi Manaus 2018, cinco foram habilitados e se apresentarão no Esquenta do Boi Manaus, nos dias 18 e 19 de outubro, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste. As apresentações serão avaliadas e os três cantores que obtiverem maior nota serão os selecionados.

Com o objetivo de renovar o elenco de artistas e dar oportunidade aos novos talentos do cenário do boi-bumbá, este ano, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em uma decisão conjunta com a Comissão de Artistas do Boi Manaus, abriu o processo de seleção que escolherá três novos artistas que integrarão a programação de apresentações da mais tradicional festa de boi-bumbá de Manaus.

A análise dos portfólios e documentos dos concorrentes aconteceu na manhã desta terça-feira (10), na sede da Manauscult, foi realizada por dois membros da Comissão dos Artistas do Boi-Manaus, Leonardo Castelo e Prince do Boi, e um representante da Manauscult, Dyego Monzaho.

Pela análise foram classificados para a próxima etapa: Márcia Novo (52 pontos), Edmundo Oran (39 pontos), Paulinho Viana (32 pontos), Neto Ribeiro (28 pontos) e Jardell Bentes (12 pontos). Os demais foram desclassificados por não comprovarem o tempo de atuação no boi-bumbá.

Pelas regras do processo seletivo, no documento obrigatório, o artista teria que comprovar cinco anos de atuação como cantor de boi-bumbá por meio de portfólio. Documentos como matérias de jornais, sites, portais e revistas, com nome do veículo e data especificados, além de redes sociais voltadas ao boi-bumbá e redes sociais dos artistas, mostrando shows, com data, horários e link poderiam constar no documento.

Durante a análise teve peso dois no processo: cartas de indicação assinadas pelos presidentes dos movimentos e pelos presidentes oficiais dos bois-bumbás do Amazonas; produção de CD e/ou DVD em nome do próprio artista e certificados, diplomas de cursos, oficinas e workshop de música.

Esquenta

O “Esquenta” do Boi Manaus 2018 acontecerá no palco do anfiteatro da Ponta Negra, nos próximos dias 18 e 19, das 18h às 23h. Os artistas selecionados a partir da pontuação obtida mediante portfólio terão, individualmente, 20 minutos para se apresentarem e serem avaliados por um júri composto por quatro membros. Esse júri selecionará os três novos cantores que se apresentarão nos trios do Boi Manaus.

O Boi Manaus 2018 acontecerá nos dias 20 e 21 deste mês, a partir das 16h. Trinta artistas se revezarão nos trios elétricos, às margens do calçadão da Ponta Negra, em mais de 16 horas de festa, que terá a participação ainda de itens como Marujada, Batucada, torcidas e os grupos de dança dos bumbás Caprichoso e Garantido.

Ordem de Classificação dos Artistas para o Esquenta

Márcia Novo – 52 pontos – Classificada

Edmundo Oran – 39 pontos – Classificado

Paulinho Viana – 32 pontos – Classificado

Neto Ribeiro – 28 pontos – Classificado

Jardell Bentes – 12 pontos – Classificado

Artistas desclassificados

Banda Tambores do Tempo – Não comprovou tempo de atuação de cinco anos

Alex Corrêa – Não comprovou tempo de atuação de cinco anos

Encanto Nativo – Não comprovou tempo de atuação de cinco anos

Felipe Júnior – Não comprovou tempo de atuação de cinco anos

Grupo Kboclos – Não comprovou tempo de atuação de cinco anos

Michel Lima – Não comprovou tempo de atuação de cinco anos

*Com informações da assessoria

