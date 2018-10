Shopping em Manaus prepara programação especial para o Dia das Criança

Manaus - O Dia das Crianças está chegando e para animar a data o Shopping Ponta Negra está com uma programação repleta de ações para os pequenos. Na praça de eventos do mall, localizado no primeiro piso (L1), a criançada poderá se divertir gratuitamente na Arena Nickelodeon. As operações da Rommanel, Brinca Yupi, Bobs, Coco Bambu e Chaveiro também contam com atividades.

“É uma oportunidade para os pais e responsáveis trazerem a família para brincar e se divertirem no Shopping Ponta Negra e também levarem alegria para uma criança que necessita de um gesto solidário”, afirma a gerente de marketing do shopping, Karla Henderson.

No dia 12, a Rommanel, localizada no L1, vai recepcionar o público infantil com um mini coquetel, com direito a doces, palhaços e pintura facial. Os pequenos que passarem em frente à loja Chaveiro, também no L1, vão contar com personagens infantis que estarão interagindo e brincando com os visitantes.

O restaurante Coco Bambu, no L2, também promete fazer a alegria da meninada com uma brinquedoteca decorada e animada. Na praça de alimentação, no L3, a Bobs realiza até o dia 14, das 16h às 22h, com um personagem infantil divertindo a criançada.

Localizado no segundo piso, o espaço da Brinca Yupi contará com três dias de programação, sempre das 15h às 19h, para entreter as crianças. No dia 12, haverá oficina de massinha caseira e pintura em tela na forma de ovo. No dia 13, a diversão ficará por conta da oficina de pintura facial e escultura de balões. No dia 14, os pequenos vão se divertir com rodas de cantigas.

A rede Cinépolis também é uma boa pedida para a diversão dos pequenos. Entre os filmes que estão em cartaz nas salas da rede no Ponta Negra encontra-se o Pé Pequeno. A animação, que é destinada para todas as idades, mostra como a lenda do abominável homem das neves de cabeça para baixo quando um jovem e genial Yeti encontra algo que ele achava que não existia – um humano.

Arena Nickelodeon

Até o dia 21 de outubro, das 13h às 21h, a Arena Nickelodeon será o point das crianças que visitarem o Shopping Ponta Negra. Eles terão a oportunidade de participar, gratuitamente, de um circuito de brincadeiras e conferir alguns dos conteúdos da programação do canal Nickelodeon.

