Feira do Paço reúne atrações culturais durante o feriadão em Manaus

Manaus - Nos próximos dias 13 e 14 de outubro, o Instituto Amazônia realiza mais uma edição da maior feira de rua da cidade, a Feira do Paço. O evento é gratuito e acontece todos os segundos finais de semana de cada mês, a partir das 16h, no entorno da Praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade no Marco Zero de Manaus.

Durante os dois dias da feira turística e cultural, as ruas Bernardo Ramos, Gabriel Salgado e Avenida Sete de Setembro, no Centro Histórico, ficam ocupadas com mais de 30 empreendimentos locais das áreas de gastronomia, produtos artesanais, atividades artísticas e culturais.

A maior vitrine de Economia Criativa da cidade traz duas novidades para esta edição de outubro: a sessão de aula-show de artesanato, onde será montado um espaço voltado ao aprendizado de técnicas para a confecção de produtos criativos, e o ‘Chef de Improviso’, na qual dois chefs de cozinha apresentarão pratos autorais, práticos e com ingredientes acessíveis.

O produtor cultural Beto Contartesi, destaca que o último trimestre desta 3a. temporada traz novas experiências para os visitantes da feira. “Interação com as áreas criativas, degustações, oficinas de artesanato e já estamos preparando um grande festival de música para inserirmos definitivamente o mercado da música como um setor da economia criativa ativo na Feira, contribuindo ainda mais para a formação de uma nova cadeia produtiva para este setor em nossa cidade".

Na programação musical, banda The Stone Ramos e o cantor Jorjão Pampolha se apresentam no palco principal no primeiro dia de evento, sábado (13). Já no domingo (14) é a vez da banda Tudo Pelos Ares, Edu do Banjo e Nícolas Junior. Em alusão ao Dia da Crianças, os dois dias de feira vão contar com oficinas circenses, apresentações de k-pop e participação artística e interativa do grupo Palhaçaria CAC.



Parte dos adolescentes integrantes do projeto social Caminhos do Frei estará à disposição do público para apresentar os principais pontos históricos e turísticos do Marco Zero, onde nasceram, vivem e aprendem sobre o local e sua importância, a partir dos projetos desenvolvidos pela Oscip. A atividade será acompanhada por turismólogos.



Educação ambiental

Outra novidade desta edição é a campanha de consciência ambiental promovida pelo Instituto Amazônia. Serão distribuídos, pelo entorno da Praça Dom Pedro II, diversos coletores de lixo para o descarte correto de resíduos orgânicos e separação de não orgânicos. Intitulada ‘Acerte na lata’, a iniciativa busca conscientizar o público sobre a importância da coleta seletiva.

A Feira do Paço, realizada há três anos no Centro Histórico, faz parte do Projeto de Requalificação do Marco Zero de Manaus proposto pelo Instituto Amazônia. O evento conta com o apoio cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Amazonas (IPHAN) e da Prefeitura de Manaus, além de parceiros como o Centro do Alumínio, Tuchaua, Yara e Coca-Cola.

