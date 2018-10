O cinema amazonense em premiações Brasil afora

Em Manaus, diretores de filmes vem cada vez mais consolidando reconhecimento profissional | Foto: Divulgação





Manaus – Que o estado do Amazonas é sinônimo de arte indígena e boi-bumbá, não é segredo para ninguém. Mas começar a romper fronteiras artísticas que dialoguem além da caracterização amazônica, é um trabalho que vem sendo feito pouco a pouco por intérpretes de diferentes áreas. Em Manaus, diretores de filmes vem cada vez mais consolidando reconhecimento profissional por meio de produções que tem sido premiadas nacionalmente.

Do Norte ao Sul

Da capital do Amazonas para o extremo Sul do país, o cineasta Thiago Moraes, 42, é um dos principais nomes regionais contemplados com premiações fora do estado. Assinando o curta-metragem “A estranha velha que matava cachorros”, o produtor já foi selecionado para mais de 14 festivais em todo o Brasil.

Entre os mais conceituados festivais de filmes nacionais, a produção de Thiago Moraes foi recentemente premiada no Festival de Cinema de Jaraguá do Sul (SC), e no Festival Taguantiga de Cinema. O filme também já viajou por outros estados como São Paulo, Pernambuco, Goiás e Rio de Janeiro.

Inspirado no conto pio oficio, do escritor amazonense Carlos Gomes, o curta-metragem retrata a relação de um homem com uma estranha beata, em uma pequena trama que envolve um imaginário fantástico. Contrariando quem pensa que a maior dificuldade no filme foi a logística da montagem, o diretor explica que o maior desafio foi esperar 10 anos até que pudesse dar vida ao curta.

“A ideia desse filme aconteceu em 2007 mas como eu não era o autor original da história, senti a necessidade de encontrar o verdadeiro autor da obra – Carlos Gomes – que inicialmente foi criada como um conto que fazia parte de um livro e por isso acabei arquivando esse projeto. Em 2017, dez anos depois, eu finalmente pude conhece-lo e com a benção dele o curta-metragem saiu do roteiro e tomou vida”, conta Thiago.

Graduado em Produção Audiovisual na Universidade do Estado do Amazonas, Thiago Moraes atua no audiovisual desde 1995 e em 2001 iniciou como produtor e diretor de curtas metragens e documentários, quando foi estudante do curso de Publicidade e Propaganda. Para 2019 ele prepara o lançamento de seu novo filme, intitulado “Sebastião”.

No Nordeste

Movido pelo espírito da arte mas também por prioridades em relação a sua saúde, o cineasta amazonense Diego Bauer é o responsável pelo curta-metragem “Obeso Mórbido”. A obra já soma mais de 10 inscrições em editais de festivais nacionais e no início de outubro foi premiado no nordeste do Brasil pela “Mostra Internacional de Cinema de São Luiz” no Maranhão.

A primeira produção assinada pelo diretor foi no ano de 2014 mas apesar de jovem no cenário, o artista que também é envolvido com teatro, conta que sempre teve um pé no mundo do cinema e só começou a se arriscar como vídeo maker após se envolver com um grupo de cinéfilos. Nessa época Diego foi diagnosticado com obesidade nível 3 e resolveu fazer da luta pelo emagrecimento, uma história contada em filme.

A obra já soma mais de 10 inscrições em editais de festivais nacionais





“A ideia inicial era produzir um filme que durasse apenas 5 minutos mas o processo criativo foi tão proveitoso que acabamos alongando o curta para 15 minutos. Fazer um filme sem diálogo de fato foi um desafio que a gente decidiu comprar e não teve retorno melhor para afirmar esse acerto do que a premiação que ganhamos no Nordeste”, ressaltou Diego.

Apaixonado por cinema de arte, Diego Bauer revela ainda que o processo de amadurecimento dentro do mercado cinematográfico o fez despertar para produções de filmes que cheguem mais perto dos espectadores por meio de diálogos mais comerciais. Foi com essa linha de pensamento que sua 3ª produção “Obeso Mórbido” foi premiada. Diego assina ainda mais dois filmes, “O que não te disse (2014)” e “O tempo passa (2016)”.





