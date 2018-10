Milhares de fiéis participam da procissão a Nossa Senhora de Aparecida

Este ano, a festa da Santa traz como tema “Em Jesus, com Maria, restauramos a vida!”. | Foto: Marcely Gomes





Manaus - Milhares de fiéis se reuniram em celebração aos 40 anos da restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida, quebrada em mais de duzentos pedaços após um atentado em 16 de maio de 1978, na Basílica Velha, na cidade de Aparecida, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (12) em Manaus.

A reunião de fé aconteceu em procissão às 17h no Santuário da Padroeira do Brasil, localizado no bairro Aparecida, zona Centro-Sul. Este ano, a festa da Santa traz como tema “Em Jesus, com Maria, restauramos a vida!”.

As altas temperaturas registradas durante a tarde não foram obstáculos para quem faz da fé o alicerce para sustentar a vida. Entre a multidão que tomava conta das ruas durante a procissão, inúmeros fiéis carregavam imagens de Nossa Senhora Aparecida como símbolo de resistência e amor à suas ações espirituais.

O reitor do Santuário, padre Ronaldo Mendonça, explica que o tema foi dividido em subtemas a serem abordados em cada noite do novenário, fazendo uma relação com a restauração da vida humana.

“A ideia da celebração espiritual é refletir sobre as vidas das pessoas no mundo de hoje, pois, também estão fragmentadas, assim como aconteceu com a imagem de Aparecida, quando foi quebrada em mais de 200 pedaços e precisou ser refeita, reconstruída ou restaurada. Então, nós tivemos nove noites para entender que uma vida se complementa na busca da vontade do Pai, na recuperação da harmonia do jardim muitas vezes perdida por causa da desarmonia, do pecado, da bagunça e infidelidade”, explicou o padre.

A programação do novenário teve início no dia 3 de outubro e segue até este sábado (13) na Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, localizado na rua Alexandre Amorim, bairro Aparecida. Na ocasião um arraial deve ser realizado às 19h, com um Super Bingão eletrônico, vendido pelo preço de R$ 10,00. O evento finaliza as comemorações e, alusão a padroeira.

Recuperação da imagem

Símbolo de fé, esperança e devoção, a imagem encontrada por pescadores no rio Paraíba em 1717, foi restaurada durante 33 dias interruptos pela artista plástica brasileira Maria Helena Chartuni, 75 anos, após ser quebrada em centenas de pedaços.

Depois do processo minucioso, a Santa voltou à cidade de Aparecida em um cortejo do Corpo de Bombeiros em 19 de agosto de 1978, atraindo cerca de 100 mil pessoas. Atualmente, a imagem é protegida por um nicho no Santuário Nacional de Aparecida, que atrai mais de 10 milhões de devotos por ano.





