'Agora é Festa Kids' reúne centenas de crianças em Manaus

Manaus – A primeira edição do ‘Agora é Festa Kids’ reuniu centenas de crianças e adolescentes durante este sábado (13) no estacionamento do Shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade Nova, zona Leste da capital amazonense. Embalado por muita música e diversão, o evento contou com a participação de artistas das novelas Chiquititas e Cúmplices de Um Resgate.

Nem a chuva afastou do local os jovens que aguardavam desde cedo para prestigiar de perto o show das atrizes Gabriella Saraivah e Cínthia Cruz da novela infanto-juvenil, Chiquititas, sucesso de público desde a sua 1ª versão ainda na década de 90.

Os intérpretes Júlia Simoura e Luckas Moura, da produção Cúmplices de Um Resgate, também estavam entre as atrações principais da festa que comemorou o Dia das Crianças.

Júlia Simoura, atriz de Cúmplices de um Resgate | Foto: Janailton Falcão





“Estamos muito felizes em estar mais uma vez em Manaus, em nossa primeira vez aqui nosso show foi bem menor e hoje ao chegar aqui ficamos positivamente surpresos com a grandeza do público que veio nos prestigiar. Antes do show ainda deu tempo de comer um peixinho da região, visitar aldeias indígenas e até mergulhar com o boto. A parte mais difícil de estar aqui está sendo o calor mesmo”, brincou o grupo em entrevista ao portal.

As meninas da Chiquititas | Foto: Janailton Falcão

A atriz e cantora amazonense Marcella Bartholo foi a artista que abriu a programação musical do ‘Agora é Festa Kids’. Ao som de muito pop nacional e músicas autorais, a manauara mostrou ao público o porquê ela vem se consolidando como uma das principais vozes do mercado fonográfico brasileiro, desde que teve reconhecimento nacional após sua participação no programa The Voice Kids.

“Atualmente eu estou morando no Rio de Janeiro e por isso é sempre uma delícia poder vir à minha ‘terrinha’ para matar a saudade. Depois do The Voice minha vida mudou completamente e graças a Deus estou trabalhando muito, por isso me mudei para o Rio”, explicou Marcella.

Agora é Festa Kids | Foto: Janailton Falcão





Com apresentação da jornalista Márcia Lasmar e de Emerson Santos, o evento aconteceu das 17h às 20h com transmissão ao vivo pela Tv Em Tempo e também pelo Portal Em Tempo, com o repórter João Gomes.

A iniciativa estreitou ainda mais a relação de confiança da emissora com o público que lotou o estacionamento do Shopping Phelippe Daou.

Realizando sonhos

Cerca de 30 crianças, que participaram de um sorteio realizado pela produção da festa, puderam conhecer de perto e tirar fotos com o elenco de Chiquititas e Cúmplices de um Resgate. O momento foi de muita emoção. Lágrimas e sorrisos davam conta da satisfação dos fãs em poder dar, pela primeira vez, um abraço nos ídolos.

Encontro dos fãs com as artistas | Foto: Janailton Falcão

Para garantir a segurança das crianças, que dançaram do início ao fim, o ‘Agora é Festa Kids’ contou com o apoio de órgãos se segurança como, a Polícia Militar do Estado do Amazonas, Corpo de Bombeiros do Amazonas, além de equipe de segurança particular. O evento também contou com o apoio da Prefeitura de Manaus.

Oportunidade

Quem não conseguiu celebrar a 1ª edição do Agora é Festa Kids neste sábado (13), tem mais uma chance de conferir de perto o contagiante show apresentado pelos artistas de Chiquititas e Cúmplices de Um Resgate.

A festa foi comandada por Márcia Lasmar e Emerson Santos | Foto: Janailton Falcão

O evento ‘Vem Brincar de Ser Criança’ que acontece neste domingo (14) no Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova, recebe mais uma vez a garotada com a mesma programação para garantir a alegria geral durante esse Dia das Crianças.

A festa recebe mais uma vez os atores Luckas Moura, Gabriella Saraivah, Cinthia Cruz e Júlia Simoura em um show que promete sacudir a criançada das 17h às 20h na Praça de Alimentação do shopping. O evento é gratuito e a diversão é garantida.

Confira abaixo a galeria de fotos com os ganhadores do sorteio:





