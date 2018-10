Disney divulga o trailer em live-action do filme ‘Aladdin’

O filme estreia em maio de 2019 | Foto: Divulgação





Manaus – Na última sexta-feira (12), a Disney divulgou ao mundo o tão aguardado teaser trailer em live-action de Aladdin. A produção do filme, que até o momento tinha divulgado a estreia apenas com um pôster, aproveitou o Dia das Crianças para surpreender os fãs.

Pôster divulgação de 'Aladdin' | Foto: Divulgação





As imagens divulgadas chamam a atenção pela fidelidade entre o live-action e a animação original. Ao som dos primeiros acordes de Noites da Arábia, vemos o deserto e Iago, a arara do vilão Jafar, sobrevoando a cidade de Agrabah e o palácio do Sultão.

24.05.2019 - Aladdin | Autor: Youtube

Quando escurece, a ave chega à famigerada Caverna das Maravilhas, cuja entrada lembra a cabeça de um tigre e onde ficam guardados grandes tesouros.



No final do vídeo, o ator escolhido para viver Aladdin no longa-metragem - Mena Massoud - aparece caracterizado como Aladdin pela primeira vez, pegando a lâmpada mágica onde mora o Gênio.

Elenco do filme reunido em gravação | Foto: Divulgação

O filme contará ainda com Naomi Scott dando vida a personagem Jasmine, e o icônico Will Smith como o Gênio da Lâmpada. O musical deve chega aos cinemas brasileiros em 24 de maio de 2019 e promete ser uma das maiores produções do ano.







