‘Vem ser Criança’ reúne Chiquititas e Cúmplices de um Resgate

Manaus – Ainda em ritmo de Dia das Crianças, o Grupo EM TEMPO em parceria com o Sumaúma ParkShopping, localizado na zona Norte da cidade, realizou na tarde deste domingo (14) o ‘Vem Ser Criança’, evento realizado em celebração aos pequenos.

A festa reuniu os elencos das novelas Chiquititas e Cúmplices de Um Resgate, em um show musical que lotou a praça de alimentação do centro comercial. A festa que aconteceu das 17h às 20h foi totalmente gratuita.

Cúmplices de Um Resgate

Centenas de crianças e adolescentes lotaram o Sumaúma ParkShopping durante a comemoração do Dia das Crianças. Embalados por muita música e coreografia, a garotada que chegou cedo ao local, não arredou os pés até o final do evento.

O ‘Vem Ser Criança’ teve início com a apresentação da atriz Júlia Simoura, a personagem ‘Sabrina’ na novela Cúmplices de Um Resgate. Com a missão de abrir a festa, a jovem agitou os fãs que prestigiaram o musical.

“Nem acredito que estamos nos apresentando em Manaus pelo segundo dia consecutivo e ainda mais com um público gigante esperando pela gente. Antes de vir ao Norte alguns amigos que já tinham visitado a região disseram que os fãs eram muito calorosos e tem sido uma delícia experienciar esse carinho de perto”, destacou Júlia.

A celebração continuou com a presença do também ator de Cúmplices de Um Resgate – Luckas Moura. Dividindo o palco com a amiga de elenco, Júlia, o adolescente levou o público ao delírio ao subir no palco. Após dividir o microfone com Júlia Simoura em algumas músicas, foi a vez de o ator dominar o show em apresentação solo.

Chiquititas

Diversão e emoção continuaram tomando conta do ambiente com o show das meninas da novela Chiquititas. Ovacionada pelo público, a atriz Cínthia Cruz, que vive a personagem Cris, na novela, abriu o show das Chiquititas.

Ela que gravou a produção quando ainda tinha 15 anos de idade, agora sobe aos palcos com 18 anos e mostra que a maturidade adquirida nos últimos anos acompanha a qualidade profissional de seu trabalho. Além das canções da novela, músicas no estilo pop também assinam suas novas apresentações.

“É muito importante saber que as pessoas acompanham e entendem o meu crescimento porque é muito difícil amadurecer em frente às câmeras, as pessoas estão sempre esperando que você seja a mesma de sempre. Estar em Manaus três anos após gravar a novela foi um presente pois reafirmou o amor que essa região tem pelo meu trabalho e consequentemente o meu amor e respeito por vocês daqui”, destacou Cínthia.

Fechando com chave de ouro o ritmo de emoção da noite, a atriz Gabriella Saraivah, que vive a personagem Tati em Chiquititas, chamou a atenção do público em apresentação solo.

Cantando grandes sucessos da novela que é líder de audiência desde a década de 90 no canal SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), a intérprete roubou a cena ao promover maior interação entre as crianças e o palco. Gabriela convidou algumas delas para subir ao tablado e junto com ela dançar e cantar as canções do show.

“Manaus foi uma troca de energia muito verdadeira, um dos melhores lugares por onde já passamos. Feliz em poder estar mais perto do público nortista e também por ter tido tempo para conhecer a região. Hoje, antes do show, ainda consegui visitar aldeias indígenas e tomar banho de rio”, concluiu Saraivah.

