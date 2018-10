Cinema amazonense ganha destaque em festivais nacionais

Manaus – O cineasta Thiago Moraes, de 42 anos, é um dos principais nomes da atualidade contemplados com aprovações e premiações em festivais de cinema nacionais e internacionais.

Assinando a direção do curta-metragem “A estranha velha que enforcava cachorros”, Thiago já foi selecionado para mais de 14 festivais em todo o Brasil, nos últimos meses.

A produção de Thiago Moraes foi recentemente premiada no Festival de Cinema de Jaraguá do Sul (SC), e no Festival Taguantiga de Cinema. O filme também já participou de eventos em São Paulo, Pernambuco, Goiás e Rio de Janeiro.

Inspirado no conto 'Pio Ofício', do escritor amazonense Carlos Gomes, o curta-metragem retrata a relação de um homem com uma estranha beata, em uma pequena trama que envolve um imaginário fantástico.

Contrariando quem pensa que a maior dificuldade no filme foi a logística da montagem, o diretor explica que o maior desafio foi esperar 10 anos até que pudesse dar vida ao curta.

“A ideia desse filme aconteceu em 2007 mas como eu não era o autor original da história, senti a necessidade de encontrar o verdadeiro autor da obra – Carlos Gomes. Em 2017, dez anos depois, eu finalmente pude conhecê-lo e o projeto saiu do papel”, conta Thiago.

Graduado em Produção Audiovisual pela Universidade do Estado do Amazonas, Thiago Moraes atua no audiovisual desde 1995 como produtor e diretor de curtas-metragens e documentários. Para 2019 ele prepara o lançamento de seu novo filme, intitulado “Sebastião”.

Cartaz do filme "A estranha velha que enforcava cachorros" | Foto: Reprodução

Sua história nas telonas

A história do curta "Obeso Mórbido" é baseada nas vivências do diretor Diego Bauer, durante um processo de emagrecimento. A obra estreou no início de outubro na “Mostra Internacional de Cinema de São Luiz” no Maranhão, e foi uma das premiadas no evento.

Diego chegou a ser diagnosticado com obesidade nível 3 e resolveu, na época, fazer da luta pelo emagrecimento, um estímulo para sua próxima produção.

“A ideia inicial era produzir um filme que durasse apenas 5 minutos mas o processo criativo foi tão proveitoso que acabamos alongando o curta para 15 minutos”, ressaltou Diego.

Diego Bauer revela ainda que o processo de amadurecimento dentro do mercado cinematográfico o fez despertar para produções de filmes que cheguem mais perto dos espectadores. Foi com essa linha de pensamento que sua terceira produção “Obeso Mórbido” já inicia sua trajetória com um prêmio.

Diego assina ainda mais dois filmes: “O que eu não te disse (2014)” e “O tempo passa (2016)”.

Cartaz do filme "Obeso Mórbido" | Foto: Reprodução

