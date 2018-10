Choperias são opções para refrescar o calor durante o verão

Manaus – Com a chegada do verão amazônico as ondas de calor invadem a cidade e aumentam as buscas por programas que refresquem as altas temperaturas. Um vasto roteiro de cervejarias apresentam opções excelentes para 'matar o calor'. As opções vão de cervejas regionais até cartas internacionais.

Beer’s & Beer

Misturando os conceitos de bar e loja cervejeira, o charmoso Beer’s & Beer comemora em 2018, 5 anos de atuação na capital do Amazonas. O local lidera em opções para quem curte apreciar uma “gelada” em pleno verão. De acordo com o proprietário Alex Miranda, o lugar apresenta mais de 200 rótulos na carta etílica da casa.

De acordo com Alex, as opções oferecidas na carta do bar costumam dobrar com a chegada do verão amazônico, a partir do mês de setembro.

“Essa é uma época bastante produtiva para o negócio porque além da chegada do verão amazônico ainda estamos no mês de Outubro e é quando acontece o Oktoberfest Manaus. Além disso é nessa temporada que começam as reservas para festas de empresas. Isso tudo fomenta nosso quadro financeiro”, conta Alex.

O Beer’s & Beer fica localizado na rua Doutor Thomas, s/nº, Container Mall, Adrianópolis. O número para contato é o 3084-9488.

As opções vão de cervejas regionais até cartas internacionais | Foto: Márcio Melo

Cachaçaria do Dedé & Empório

Tradição em Manaus, a Cachaçaria do Dedé & Empório completa 27 anos em 2018 e já soma 6 lojas. A casa oferece a proposta de unir a paixão pelos chopes e cachaças com a possibilidade de saborear uma deliciosa cozinha nordestina.

Entre os mais de mil rótulos de cachaça oferecidos, alguns são da casa, como a Dedé Amburana - R$9,90 a dose - e a Dedé Prata - R$7,90 a dose. Já os chopes Kaiser e Heineken - R$6,90 e R$8,90 - concorrem com as cervejas Dedé Dunkel - R$18,90 - e Dedé Lager - R$ 17,90.

As porções de joelho suíno defumado com batatas rústicas e geleia picante de cebola - R$37,90 - e de iscas de carne de sol com bolinho de macaxeira e queijo de coalho - R$37,90 - encabeçam os pedidos dos clientes. A sede da cachaçaria fica localizada na rua do Comércio, nº1003, bairro Parque 10 de novembro. O telefone para contato é o 3236-6642.

A variedade de marcas e sabores é um dos principais atrativos das casas especializadas na área | Foto: Márcio Melo

Cervejaria Rio Negro

Responsável pela produção de cervejas e chopes regionais, a Cervejaria Rio Negro soma apenas 4 anos de atuação, desde o seu lançamento, mas já distribui rótulos para mais de 80 bares em Manaus.

Com a proposta de misturar a fábrica junto a cervejaria aberta aos clientes, no local são seis tipos de chopes servidos em copos de 500ml — entre os mais pedidos estão o pilsen e o de trigo - R$6,00 cada um.

Para quem não abre mão das produções internacionais, a cervejaria oferece ainda o Chope Rio Negro American Wheat, vendido diretamente do barril – R$150.

Aos sábados, o proprietário Bruno Silva promove visitas guiadas para que os visitantes conheçam de perto o processo de fabricação da cerveja. A Rio Negro fica localizada na rua Francisca Mendes, n°49, no bairro Cidade de Deus. O número para contato é o 3582-4336.