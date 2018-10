Esquenta do Boi Manaus inicia nesta quinta-feira na Ponta Negra

Manaus - Abrindo oficialmente a programação da Prefeitura de Manaus de celebração dos 349 da cidade, nesta quinta-feira (18), inicia o “Esquenta do Boi Manaus”, no Anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste. No palco, cinco cantores e dois grupos disputarão três vagas para apresentação nos trios do “Boi Manaus 2018”. Os artistas que já estão confirmados no Boi Manaus 2018 também farão parte da festa.

Nos dois dias do “Esquenta”, a festa começará às 19h e terminará às 22h30. Na quinta-feira, a abertura será feita pelos artistas que já participam do Boi Manaus. Às 19h30, iniciam as apresentações dos candidatos que concorrem às vagas. O Grupo Kamayurá será o primeiro a se apresentar. Em seguida, às 20h, Neto Ribeiro; às 20h30, Edmundo Oran e, terminando a noite, as demais atrações do primeiro dia do Boi Manaus.

Já na sexta-feira (19), o grupo Kuarup será o primeiro a se apresentar, às 19h. Às 19h30, Paulinho Vianna comandará o show; às 20h, Marcia Novo; e às 20h30, Jardell Bentes, todos candidatos às vagas. O "Esquenta" finalizará com o show dos artistas convidados que serão atração da segunda noite do Boi Manaus.

Seleção

Este ano, cinco novas atrações e os dois grupos que passaram para o decesso em 2017 disputam as três vagas abertas para o Boi Manaus 2018. Cada candidato terá 20 minutos de apresentação no Palco do Anfiteatro. Os mesmos serão avaliados por uma comissão técnica formada por: Cid Soares, Sidney Rezende, Ney Amazonas e José Cardoso.

Durante suas apresentações serão julgados: repertório, indumentárias, técnica vocal e concepção cênica. Os três melhores avaliados ganharão a oportunidade de se apresentar com outros grandes nomes do boi-bumbá na edição “Boi Manaus 2018” que acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro, no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra. A programação completa está disponível no portal Viva Manaus, pelo link www.vivamanaus.com/boimanaus2018.

O Boi Manaus é realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Turismo (Manauscult) e celebra o aniversário da cidade. Este ano o evento chega a sua 21ª edição, pelo quarto ano consecutivo em um dos principais cartões postais da cidade, a Ponta Negra.

