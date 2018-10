Shopping promove encontro com Mônica e Cebolinha em Manaus

Manaus - Do bairro do Limoeiro diretamente para o Amazonas Shopping. Essa é a proposta do Meet & Greet, um encontro mais que especial com a turminha mais amada das histórias em quadrinhos, que acontece de quarta-feira (17) até domingo (21), no espaço “Melhor Amigo Turma da Mônica”, que está funcionando na praça de eventos central do shopping.

Mônica e Cebolinha atenderão aos fãs e estarão disponíveis para fotos das 17h às 20h. As sessões, que terão duração de 30 minutos serão por ordem de chegada, com distribuição de senhas. A cada meia hora terá intervalo.

A Turma da Mônica é a Turminha mais popular e amada do Brasil, criada por Mauricio de Sousa, e encanta gerações há mais de 50 anos. O encontro com os personagens é uma forma de transformar as histórias em quadrinhos em experiências ao vivo, de forma lúdica, educativa e cultural, e possibilitar que os fãs se sintam parte do bairro do Limoeiro.

Espaço temático

Desde o dia 05 de outubro está funcionando no Amazonas Shopping o espaço temático “Melhor Amigo Turma da Mônica”, dedicado às crianças e seus animais de estimação. No espaço, os bichinhos podem divertir-se em um circuito de atividades. O evento é gratuito.

