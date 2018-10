Grafites estampam novos viadutos na zona Norte de Manaus

A iniciativa reúne alguns dos melhores artistas da capital, na produção de grafites | Foto: Divulgação





Manaus – Usando a arte como ferramenta de conscientização e combate ao preconceito, o grafiteiro Arab Amazon, assumiu a missão de usar novos viadutos da cidade como expressão da nossa identidade cultural. Em 2018 ele se prepara para finalizar o projeto ‘Festival Amazonia Walls’, iniciativa que reúne alguns dos melhores artistas da capital, na produção de grafites que colorem o ambiente urbano e reafirmam a qualidade artística da região.

Apaixonado pela arte de rua desde criança, Arab Amazon conta que cresceu hipnotizado pelos desenhos que, desde a década de 80, estampam muros em países do mundo todo como por exemplo, nos Estados Unidos, França e Londres, onde já é comum ver zonas urbanas coloridas com o grafismo underground.

De acordo com Arab, o ‘Festival Amazonia Walls’ nasceu em outubro de 2017 com o objetivo de projetar artistas do Norte do País para o cenário do grafismo internacional, além de desmistificar a ideia de que a prática do grafite seria sinônimo de comportamentos sociais desequilibrados.

“A história da escrita urbana na região Norte tem seu início lá no anos 80, ao contrário do que muitos imaginam, várias cidades nortistas desenvolveram a estética nessa época também”, explica Arab.

Há quase um ano o ‘Amazonia Walls’ chama a atenção de quem passa pelos viadutos da cidade, locais escolhidos pela organização da iniciativa em parceria com a Prefeitura de Manaus para dar vida às obras que retratam as características amazônicas da região. Os grafites são o resultado do trabalho de um time que conta com 16 grafiteiros convidados para realizar essa verdadeira exposição a céu aberto.



Reconhecimento



Entre nomes que ganham cada vez mais projeção no cenário artístico, faz parte do projeto o artista plástico amazonenses Raiz, famoso pela assinatura de desenhos que enaltecem a beleza indígena e pela recente participação no programa da apresentadora Fátima Bernardes, onde falou sobre o processo criativo de seus grafites. Outro nome que também vem se consolidando entre o time do ‘Amazonia Walls’ é a artista plástica Nádja Kristhina, conhecida por sua assinatura ‘Marieta’.

“Fico feliz que meu trabalho venha ganhando destaque na região, é muito importante quando você começa a ser reconhecido pelo o que ama fazer. A personagem que eu pinto – Marieta – é uma assinatura que nasceu de um processo de autoconhecimento que eu ainda passo então o meu traço em relação à ela está sempre em evolução, refletindo o meu interior", pontua. "É gratificante demais começar a experienciar projetos que dialoguem com a sensibilidade envolvida na produção do grafite. É preciso desmistificar esse estigma da arte urbana enquanto prática marginal”, ressalta Nádja.

As sementes plantadas por Amazon Arab desde que deu início as intervenções artísticas na cidade já começam a dar frutos. Com viagem marcada para o Equador e para o Chile ainda esse ano, o grafiteiro já passou pela Bolívia, Colômbia e Venezuela representando o Amazonas em convites para Festivais Internacionais de Arte.

Comemoração

Neste domingo (21) acontece uma celebração realizada pela organização do ‘Festival Amazonia Walls’ em comemoração ao 1º ano da iniciativa. O encontro deve acontecer às 17h na Avenida Margarita, no bairro Cidade Nova, passando o Supermercado DB, na zona Leste da capital.

A festa é totalmente gratuita e reúne atrações de rap, hip-hop, Dj’s e conta ainda com um veículo para transportar os visitantes durante a exposição dos novos grafites que somam quilômetros de extensão na apresentação de 16 obras.

