Marcella Bártholo faz apresentação especial para crianças do GACC

Manaus - A cantora Marcella Bártholo realiza nesta quarta-feira (17), uma apresentação especial para os pacientes atendidos no Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-Am). O show faz parte da programação da instituição em comemoração ao Dia das Crianças, que inclui também apresentação de palhaço, brincadeiras e lanches.

A festa contará com a participação de 300 pessoas, entre crianças atendidas pelo GACC e seus familiares. Marcella conta que já visitou a instituição algumas vezes e sempre é um prazer poder voltar e apoiar a entidade nos eventos que promove.

“As crianças são sempre muito carinhosas, só transmitem amor. Vai ser muito bom poder passar algumas horas com elas, se divertindo e brincando”, disse.

Marcella Bártholo ficou nacionalmente conhecida após participação no programa 'The Voice'





Marcella adianta que, no repertório do show, vai apresentar músicas como “Crazy in Love”, da Beyoncé, “Pesadão”, da cantora Iza, e “O Sol”, de Victor Kley, além das canções autorais “Fortaleço” e “Recomeçar”, lançadas por ela no ano passado.

Sobre o GACC

A instituição presta serviço assistencial e social às crianças e adolescentes com câncer. Atualmente, dá suporte a aproximadamente 700 crianças, de Manaus, do interior e de estados vizinhos, oferecendo atendimentos nas áreas Nutrição, Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e Fisioterapia.





